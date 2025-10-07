Fédia Amice trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Fédia Amice trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris lundi 6 octobre 2025.

Sur scène, il se produit en quartet avec Benjamin Fryde (clarinette), Mathieu Poirier (contrebasse) et Léo Tochon (batterie), proposant des relectures vibrantes des standards des années 40 à 60.

Fédia Amice s’est également illustré aux côtés du violoniste Léo Ullmann et du guitariste Alexandre Arnaud, affirmant sa place parmi les jeunes talents du jazz actuel.

Fédia Amice : guitare

Yann Phayphet : contrebasse

Jerome Renaud : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards et compositions — Un jazz communicatif, organique, passionné et chaleureux : ainsi se résument la personnalité et le jeu de Fédia Amice. Guitariste français en pleine ascension, il séduit par sa créativité et sa virtuosité.

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/