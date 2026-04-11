Janzé

Fée Attention à la planète Culture et graines d’avenir

10 Rue du Tellier Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Atelier Haute Culture pour les 4-8 ans Semer, c’est l’espoir de demain

Pour les vacances de printemps, oubliez la Haute Couture et place à la Haute Culture ! Dans cet atelier écologique exclusif, les jeunes aventuriers de 4 à 8 ans apprennent que cultiver la terre, c’est avant tout planter de l’espoir.

Parce que le respect de la planète se transmet par le geste, chaque enfant confectionne sa propre poche à graines . C’est une étape concrète de résilience donner la vie à un végétal pour comprendre la beauté du vivant. Un rendez-vous incontournable pour des vacances de Pâques placées sous le signe de la transmission.

Pour les plus grands, les esprits continuent de s’échauffer… Entre énigmes botaniques et jeux de mots littéraires, les visiteurs sont invités à booster leurs neurones. La résilience passe par la connaissance comprendre les expressions de la terre pour mieux protéger notre environnement. Ce parcours spécial vacances de printemps offre une immersion où la culture du savoir rencontre la culture du champ. Gagnez votre kit de jardinage avec notre partenaire Weldom Janzé et repartez avec une conscience aiguisée de ce que signifie habiter et cultiver notre monde aujourd’hui; celle là même que prône notre communauté de communes! .

10 Rue du Tellier Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 47 07 65

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L’événement Fée Attention à la planète Culture et graines d’avenir Janzé a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT 35 ADMIN