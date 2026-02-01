FEEL IN’ BIZZ’ART Paris

FEEL IN’ est une soirée où le DJ ne se contente pas d’enchaîner des morceaux.

Aux platines, Loïs Velter joue avec la musique comme un instrument, en travaillant les transitions, les rythmes et les mélodies à partir de sa bibliothèque musicale.

La musique évolue naturellement pour créer un voyage musical fluide et dansant, du début à la fin de la soirée.

C’est pour cela que FEEL IN’ accueille des instrumentistes, et parfois des danseurs ou des surprises, qui viennent dialoguer avec la musique et le public, toujours au service de l’ambiance.

Des sons que tout le monde connaît, parce que le plaisir commence quand on s’y retrouve.

On danse, on kiffe, on tchatche, on se retrouve autour d’un verre… ou plus si affinités.

On vient pour la musique.

On reste pour le feeling.

FEEL IN’, une autre façon de vivre la nuit.

Le vendredi 20 février 2026

de 23h00 à 05h00

Le vendredi 20 mars 2026

de 23h00 à 05h00

payant

12 euros sur place

Prévente fortement recommandée

contact@loisvelter.com

Réserver sa place : reservation@bizzartclub.com

Public adultes. A partir de 18 ans.

BIZZ’ART 167 Quai de Valmy 75010 Avec ses airs de loft new yorkais, le Bizz’Art est devenu LE lieu incontournable des amateurs de Musiques Soul à Paris.

Que ce soit pour dîner en musique, pour assister aux concerts, pour siroter un verre au bar, pour danser sur les mix des Dj’s toute la nuit, ou pour faire tout cela à la fois…Notre équipe sera ravie de vous accueillir !Paris

https://bizzartclub.com/event/feel-in-feat-lois-velter-3/ contact@loisvelter.com https://www.facebook.com/LOISVELTER/ https://www.facebook.com/LOISVELTER/



