FEEL IT #2 // Sl0ne x Badboo x Brownelims x Nin4 La Dame de Canton Paris

FEEL IT est une série de concerts mettant en lumière des artistes émergents de la scène rap, électro et pop. Créé en juin 2025 par des étudiants en musique, FEEL IT s’adresse à un public jeune, amateur de musique live et en quête de nouveauté.

Après une première édition en juin à l’Alimentation Générale, La Dame de Canton nous ouvre les portes de sa péniche parisienne le 3 décembre.

Pour la 2e édition, la line-up est uniquement constituée d’artistes féminines. L’envie était de contrer les nombreux concerts où seulement des artistes en majorité masculins sont mis en avant, notamment dans la scène rap underground.

Sl0ne

Badboo

Brownelims

NIN4

Si vous êtes intéressé.e.s par la nouvelle scène musicale, ne manquez pas la 2ème Édition de FEEL IT à la Dame de Canton le 3 décembre prochain.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Sur place : 8 EUR

Prévente : 5 EUR Public adultes.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/feel-it-2-sl0ne-x-badboo-x-brownelims-x-nin4