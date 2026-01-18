Feel the Ride Skate Park Andernos-les-Bains
11ème édition de la compétition amicale de skateboard organisée par Feelethik !
Que tu sois rookie ou rider confirmé, viens montrer tes meilleurs tricks, défier tes potes et partager une session 100% skate et chill.
Pas de pression, juste du skate et du kiff !
Animations, musique et surprises au programme !
Snack et buvette sur place.
Inscription gratuite sur place pour le contest.
Entrée libre pour le public. .
Skate Park Centre sportif Jacques Rosazza Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 05 06 06 feelethik@gmail.com
