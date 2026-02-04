Feel’In Fest #3 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon
Feel’In Fest #3 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon samedi 28 mars 2026.
Feel’In Fest #3
Rue des Maîtres Complexe sportif du Gotha Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’équipe de l’association COMPASON vous propose une programmation variée de trois concerts pour se retrouver autour d’une même passion la musique !
Programme de la 3e édition
Cottich’ Connexion (Reggae)
The Struttin’ Walkers (Swing)
Foxy’s (Funk)
Bar et restauration sur place.
Réservation en ligne. .
Rue des Maîtres Complexe sportif du Gotha Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 14 34 44 contact@compason.fr
English :
The COMPASON team has put together a varied program of three concerts to bring you together around the same passion: music!
L’événement Feel’In Fest #3 Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-02-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis