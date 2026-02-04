Feel’In Fest #3 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon

Feel’In Fest #3

Rue des Maîtres Complexe sportif du Gotha Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

L’équipe de l’association COMPASON vous propose une programmation variée de trois concerts pour se retrouver autour d’une même passion la musique !

Programme de la 3e édition

Cottich’ Connexion (Reggae)

The Struttin’ Walkers (Swing)

Foxy’s (Funk)

Bar et restauration sur place.

Rue des Maîtres Complexe sportif du Gotha Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 14 34 44 contact@compason.fr

English :

The COMPASON team has put together a varied program of three concerts to bring you together around the same passion: music!

