Fééria barisienne courses pédestres Bar-le-Duc

Boulevard de la Rochelle Bar-le-Duc Meuse
Courez sous les illuminations de la Bar-le-Duc une occasion de découvrir la ville autrement !
Différentes courses dans les rues du centre-ville de Bar-le-Duc écoliers, collégiens, adultes, sous les illuminations de fin d’année.
Courses pédestres en soirée dont les parcours permettent une découverte du centre ville de Bar-le-Duc sous les illuminations de fin d’année.
Ouvertes à tous (adultes, enfants, scolaires à partir de 5 ans, personnes handicapées), la Féeria Barisienne permet de réunir petits et grands, sportifs ou non, le temps d’une soirée, autour de quatre courses( courses jeunes,écoliers et collégiens) et 2 courses labellisées de 5km et 10km.
Organisé par l’Office Municipal des Sports. Inscriptions obligatoires.
Gratuit pour les spectateurs et payant pour les coureurs du 5 et 10kms. Le tarif est en fonction de la course choisie, la course écoliers est gratuite, ainsi que la collégienne, la course 5km est à 8 € le dossard et la course 10km à 13 €.Tout public
Boulevard de la Rochelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 77 41 17 32 oms.barleduc@gmail.com
English :
Run under the illuminations in Bar-le-Duc: an opportunity to discover the city in a different way!
Various races in the streets of downtown Bar-le-Duc: schoolchildren, college students, adults, under the end-of-year illuminations.
Evening walking races to discover Bar-le-Duc city center under the end-of-year illuminations.
Open to all (adults, children, schoolchildren aged 5 and over, disabled people), the Féeria Barisienne brings together young and old, athletes and non-athletes alike, for an evening of four races (youth races, schoolchildren and college students) and 2 certified races (5km and 10km).
Organized by the Office Municipal des Sports. Registration required.
Free for spectators and paying for 5km and 10km runners. Prices depend on the race chosen: the schoolchildren’s race is free, as is the schoolgirl’s race, the 5km race is 8? a bib and the 10km race is 13?.
German :
Laufen Sie unter der Beleuchtung der Bar-le-Duc: eine Gelegenheit, die Stadt auf andere Weise zu entdecken!
Verschiedene Läufe in den Straßen des Stadtzentrums von Bar-le-Duc: Schüler, Studenten, Erwachsene, unter der Jahresendbeleuchtung.
Abendläufe zu Fuß, deren Strecken eine Entdeckung des Stadtzentrums von Bar-le-Duc unter der Jahresendbeleuchtung ermöglichen.
Die Féeria Barisienne ist für alle offen (Erwachsene, Kinder, Schüler ab 5 Jahren, Behinderte) und bietet die Möglichkeit, Jung und Alt, Sportler und Nicht-Sportler einen Abend lang bei vier Läufen (Läufe für Jugendliche, Schüler und Studenten) und zwei Läufen über 5 km und 10 km mit Gütesiegel zusammenzubringen.
Organisiert vom Office Municipal des Sports. Anmeldungen sind obligatorisch.
Für Zuschauer kostenlos, für die Läufer der 5- und 10-km-Läufe kostenpflichtig. Der Preis richtet sich nach dem gewählten Lauf. Der Schülerlauf ist kostenlos, ebenso wie der Collège-Lauf, der 5km-Lauf kostet 8 ? pro Startnummer und der 10km-Lauf 13 ?
Italiano :
Correre sotto le luminarie di Bar-le-Duc: un’occasione per scoprire la città in modo diverso!
Diverse corse per le strade del centro di Bar-le-Duc per scolari, studenti universitari e adulti, sotto le luminarie di fine anno.
Corse serali a piedi per scoprire il centro di Bar-le-Duc sotto le luminarie di fine anno.
Aperta a tutti (adulti, bambini, scolari dai 5 anni in su, disabili), la Féeria Barisienne riunisce giovani e anziani, sportivi e non, per una serata di quattro gare (gare giovanili, scolari e universitari) e 2 gare etichettate di 5 km e 10 km.
Organizzata dall’Ufficio comunale dello sport. Iscrizione obbligatoria.
Gli spettatori sono gratuiti, mentre i corridori dei 5 km e dei 10 km sono a pagamento. I prezzi dipendono dalla gara scelta: la corsa per le scuole è gratuita, così come quella per gli universitari, la corsa di 5 km costa 8? a pettorale e quella di 10 km 13?
Espanol :
Correr bajo las luces de Bar-le-Duc: ¡una oportunidad para descubrir la ciudad de otra manera!
Varias carreras por las calles del centro de Bar-le-Duc para escolares, universitarios y adultos, bajo las iluminaciones de fin de año.
Carreras nocturnas a pie para descubrir el centro de Bar-le-Duc bajo la iluminación de fin de año.
Abierta a todos (adultos, niños, escolares a partir de 5 años, minusválidos), la Féeria Barisienne reúne a jóvenes y mayores, deportistas y no deportistas, en una velada de cuatro carreras (carreras para jóvenes, escolares y universitarios) y 2 carreras señalizadas de 5 y 10 km.
Organizado por la Oficina Municipal de Deportes. Inscripción obligatoria.
Gratuito para los espectadores y de pago para los corredores de 5 y 10 km. Los precios dependen de la carrera elegida: la carrera escolar es gratuita, al igual que la carrera universitaria, la carrera de 5 km cuesta 8? el dorsal y la carrera de 10 km cuesta 13?
