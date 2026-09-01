Fééria barisienne courses pédestres Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Fééria barisienne courses pédestres

Boulevard de la Rochelle Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-28 16:30:00

fin : 2026-11-28 22:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Courez sous les illuminations de la Bar-le-Duc une occasion de découvrir la ville autrement !

Différentes courses dans les rues du centre-ville de Bar-le-Duc course enfants 1,5 km, course collégiens 3 km, courses labellisées et qualificatives 5 et 10 kms.

Courses pédestres en soirée dont les parcours permettent une découverte du centre ville de Bar-le-Duc sous les illuminations de fin d’année.

Ouvertes à tous (adultes, enfants, scolaires à partir de 5 ans, personnes handicapées), la Féeria Barisienne permet de réunir petits et grands, sportifs ou non, le temps d’une soirée, autour de quatre courses( courses jeunes,écoliers et collégiens) et 2 courses labellisées de 5km et 10km.

Organisé par l’Office Municipal des Sports. Inscriptions obligatoires.

Gratuit pour les spectateurs et payant pour les coureurs du 5 et 10kms. Le tarif est en fonction de la course choisie, la course écoliers est gratuite, ainsi que la collégienne.Tout public

14 .

Boulevard de la Rochelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 77 41 17 32 oms.barleduc@gmail.com

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English :

Run under the festive lights of Bar-le-Duc: a chance to discover the city in a whole new way!

Various races through the streets of downtown Bar-le-Duc: a 1.5-km kids’ race, a 3-km middle school race, and certified and qualifying 5- and 10-km races.

Evening running races whose routes let you explore downtown Bar-le-Duc under the end-of-year holiday lights.

Open to everyone (adults, children, schoolchildren ages 5 and up, and people with disabilities), the F%E9eria Barisienne brings together young and old, athletes and non-athletes alike, for one evening, featuring four races(races for youth, elementary school students, and middle school students) and two certified races of 5 km and 10 km.

Organized by the Municipal Sports Office. Registration is required.

Free for spectators; there is a fee for runners in the 5- and 10-km races. The fee varies depending on the race chosen; the elementary school race is free, as is the middle school race.

L’événement Fééria barisienne courses pédestres Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE