FEERIE ALSACIENNE À L’ESPACE VIN Saint-Chinian

FEERIE ALSACIENNE À L’ESPACE VIN

8 avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Pour la première fois à Saint-Chinian, plongez au cœur de l’ambiance chaleureuse de l’Alsace de 10h à 21h!

Réservez votre table ou votre tonneau privatif pour profiter pleinement de notre espace restauration, manger, boire et partager un excellent moment entre amis ou en famille.

Au programme de ce Marché de Noël aux couleurs de l’Alsace

Restauration & Spécialités Tartes flambées, soupes de pois et saucisses, bretzels, vin chaud et autres gourmandises.

Vignerons Dégustation de vins du Languedoc et d’Alsace en présence des vignerons.

Artisanat Créatrices de bijoux, déco, accessoires.

Bar à coffrets gourmands

Animations

Guinguette de Noël, cave et vin

8 avenue de Béziers Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 23 18

English :

Mulled wine,

alsatian specialities

winegrowers,

designers,

festive atmosphere

free admission

German :

Glühwein,

elsässische Spezialitäten

winzerinnen und Winzer,

schöpfer,

feststimmung

freier Eintritt

Italiano :

Vin brulé,

specialità alsaziane

viticoltori,

progettisti,

atmosfera di festa

ingresso gratuito

Espanol :

Vino caliente,

especialidades alsacianas

viticultores,

diseñadores,

ambiente festivo

entrada gratuita

