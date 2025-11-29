FEERIE ALSACIENNE À L’ESPACE VIN Saint-Chinian
FEERIE ALSACIENNE À L’ESPACE VIN Saint-Chinian samedi 29 novembre 2025.
FEERIE ALSACIENNE À L’ESPACE VIN
8 avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Vin chaud,
spécialités alsaciennes
vignerons,
créateurs,
ambiance festive
entrée libre
Pour la première fois à Saint-Chinian, plongez au cœur de l’ambiance chaleureuse de l’Alsace de 10h à 21h!
Réservez votre table ou votre tonneau privatif pour profiter pleinement de notre espace restauration, manger, boire et partager un excellent moment entre amis ou en famille.
Au programme de ce Marché de Noël aux couleurs de l’Alsace
Restauration & Spécialités Tartes flambées, soupes de pois et saucisses, bretzels, vin chaud et autres gourmandises.
Vignerons Dégustation de vins du Languedoc et d’Alsace en présence des vignerons.
Artisanat Créatrices de bijoux, déco, accessoires.
Bar à coffrets gourmands
Animations
Guinguette de Noël, cave et vin
entrée libre .
8 avenue de Béziers Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 23 18
English :
Mulled wine,
alsatian specialities
winegrowers,
designers,
festive atmosphere
free admission
German :
Glühwein,
elsässische Spezialitäten
winzerinnen und Winzer,
schöpfer,
feststimmung
freier Eintritt
Italiano :
Vin brulé,
specialità alsaziane
viticoltori,
progettisti,
atmosfera di festa
ingresso gratuito
Espanol :
Vino caliente,
especialidades alsacianas
viticultores,
diseñadores,
ambiente festivo
entrada gratuita
L’événement FEERIE ALSACIENNE À L’ESPACE VIN Saint-Chinian a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN