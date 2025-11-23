FÉERIE DE LA DANSE Béziers

FÉERIE DE LA DANSE

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Le Jeune Ballet et l’Orchestre Symphonique unissent leurs talents pour un spectacle où danse et musique fusionnent autour du célèbre Boléro de Ravel.

Le Jeune Ballet et l’Orchestre Symphonique joignent leurs talents pour vous offrir un spectacle éblouissant, où musique et danse fusionnent harmonieusement. Au centre de ce programme, de grandes pages musicales — dont le mythique Boléro de Maurice Ravel — s’animent grâce à des chorégraphies puissantes signées Fabio Lopez et Julien Lestel.

Avec Delphine Viala, professeure de danse classique,

et Mathieu Bonnin, chef de chœur. .

English :

The Jeune Ballet and the Symphony Orchestra combine their talents in a show where dance and music merge around Ravel?s famous Bolero.

German :

Das Junge Ballett und das Symphonieorchester vereinen ihre Talente für eine Aufführung, in der Tanz und Musik rund um Ravels berühmten Bolero verschmelzen.

Italiano :

Il Jeune Ballet e l’Orchestre Symphonique uniscono i loro talenti in uno spettacolo in cui danza e musica si fondono intorno al famoso Bolero di Ravel.

Espanol :

El Jeune Ballet y la Orchestre Symphonique unen sus talentos en un espectáculo en el que danza y música se funden en torno al célebre Bolero de Ravel.

