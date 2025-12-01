Féérie de Noël à Chemillé Place des Halles Chemillé-en-Anjou

Féérie de Noël à Chemillé

Place des Halles Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Entrez dans la magie de Noël sur la Place des Halles de Chemillé !

Venez célébrer la magie de Noël lors d’une soirée chaleureuse et lumineuse au cœur de Chemillé.

La Place des Halles se transformera, une atmosphère magique illuminera la soirée , idéal pour partager un moment convivial en famille ou entre amis. .

Place des Halles Chemillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 65 25 99 71 coeurdeville.chemille@gmail.com

English :

Experience the magic of Christmas in Chemillé’s Place des Halles!

L’événement Féérie de Noël à Chemillé Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-12-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges