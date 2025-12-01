Féérie de Noël à Saint Macaire en Mauges Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine

Féérie de Noël à Saint Macaire en Mauges

Saint-Macaire-en-Mauges 14 Rue du Docteur Schweitzer Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Entrez dans la magie de Noël avec le marché de Noël à St Macaire en Mauges.

Vivez la magie de Noël à St Macaire en Mauges avec le marché de Noël organisé par le comité des fêtes.

Au programme de la journée un marché avec 45 artisans, producteurs, plusieurs stands de restaurations et bar mais aussi

– une exposition de pompiers de 10h à 12h.

– un atelier bricolage de Noël pour réaliser de petites œuvres de Noël avec ma fabrique à trésors de 10h à 12h

– une animation musicale avec le groupe KifKollectif

– Magicien à 15h

– Spectacle ambulant pour les enfants à partir de 16h

Ambiance festive avec le manège, les jeux, les groupes de musiques…

Et ne manquez pas la photo avec le Père Noël.

Attention, le centre-ville sera fermé à la circulation. .

Saint-Macaire-en-Mauges 14 Rue du Docteur Schweitzer Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire uca.saintmacaire@gmail.com

English :

Enter the magic of Christmas with the Christmas market in St Macaire en Mauges.

German :

Treten Sie mit dem Weihnachtsmarkt in St Macaire en Mauges in den Zauber der Weihnacht ein.

Italiano :

Vivete la magia del Natale al mercatino di St Macaire en Mauges.

Espanol :

Viva la magia de la Navidad en el mercado navideño de St Macaire en Mauges.

L’événement Féérie de Noël à Saint Macaire en Mauges Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges