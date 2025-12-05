Féérie de Noël à Sous Parsat

Sous-Parsat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-13

✨ Venez vivre la magie de Noël à Sous Parsat ! ✨

Du 13 décembre au 4 janvier, le village s’illumine et vous invite à partager des moments chaleureux décor féerique, ambiance musicale et douceurs de saison avec vin chaud, marrons grillés et gourmandises.

Les enfants pourront participer à un jeu de piste enchanté récupérer leur énigme à l’auberge, explorer le village à la recherche d’indices, puis revenir présenter leurs réponses pour recevoir un petit cadeau.

Le Père Noël sera présent les 20 et 21 décembre à partir de 18h pour une rencontre magique.

Et pour les gourmands tartiflette sur place ou à emporter les 20 et 21 décembre (réservation conseillée).

Renseignements et réservations directement auprès de l’auberge au 09 86 14 79 93.

Venez partager la féerie des fêtes en famille ! .

Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 14 79 93

English :

L’événement Féérie de Noël à Sous Parsat Sous-Parsat a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Creuse Sud Ouest