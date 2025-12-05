Féérie de Noël à Sous Parsat Sous-Parsat
Sous-Parsat Creuse
Début : 2025-12-13
fin : 2026-01-04
2025-12-13
✨ Venez vivre la magie de Noël à Sous Parsat ! ✨
Du 13 décembre au 4 janvier, le village s’illumine et vous invite à partager des moments chaleureux décor féerique, ambiance musicale et douceurs de saison avec vin chaud, marrons grillés et gourmandises.
Les enfants pourront participer à un jeu de piste enchanté récupérer leur énigme à l’auberge, explorer le village à la recherche d’indices, puis revenir présenter leurs réponses pour recevoir un petit cadeau.
Le Père Noël sera présent les 20 et 21 décembre à partir de 18h pour une rencontre magique.
Et pour les gourmands tartiflette sur place ou à emporter les 20 et 21 décembre (réservation conseillée).
Renseignements et réservations directement auprès de l’auberge au 09 86 14 79 93.
Venez partager la féerie des fêtes en famille ! .
Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 14 79 93
