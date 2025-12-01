Féérie de Noël Aillons-Margériaz Evènements Aillon-le-Jeune

Féérie de Noël

Aillons-Margériaz Evènements 9 Route de la combe Aillon-le-Jeune Savoie

Début : 2025-12-24 16:00:00

fin : 2025-12-24 18:30:00

Date(s) :

2025-12-24

En ce jour de réveillon, la goûter est de mise avec une fondue au chocolat géante, ensuite, place au spectacle féérique ! Les enfants seront invités à déambuler jusqu’à la maison du Père Noël

Aillons-Margériaz Evènements 9 Route de la combe Aillon-le-Jeune 73340 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 59 54 07 49

English :

A giant chocolate fondue is the perfect way to celebrate Christmas Eve, and then it’s off to the fairytale show! Children are invited to stroll right up to Santa’s house

German :

An diesem Heiligabend ist ein Imbiss mit einem riesigen Schokoladenfondue angesagt, danach ist Platz für eine märchenhafte Show! Die Kinder werden eingeladen, bis zum Haus des Weihnachtsmanns zu schlendern

Italiano :

A Capodanno, merenda con una fonduta di cioccolato gigante e poi via allo spettacolo delle fiabe! I bambini saranno invitati a passeggiare fino alla casa di Babbo Natale

Espanol :

En Nochevieja, es hora de merendar con una fondue de chocolate gigante, y luego ¡al espectáculo de cuento de hadas! Se invitará a los niños a pasear hasta la casa de Papá Noel

