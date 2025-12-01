Féérie de Noël Aillons-Margériaz Evènements Aillon-le-Jeune
Féérie de Noël Aillons-Margériaz Evènements Aillon-le-Jeune mercredi 24 décembre 2025.
Féérie de Noël
Aillons-Margériaz Evènements 9 Route de la combe Aillon-le-Jeune Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 16:00:00
fin : 2025-12-24 18:30:00
Date(s) :
2025-12-24
En ce jour de réveillon, la goûter est de mise avec une fondue au chocolat géante, ensuite, place au spectacle féérique ! Les enfants seront invités à déambuler jusqu’à la maison du Père Noël
.
Aillons-Margériaz Evènements 9 Route de la combe Aillon-le-Jeune 73340 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 59 54 07 49
English :
A giant chocolate fondue is the perfect way to celebrate Christmas Eve, and then it’s off to the fairytale show! Children are invited to stroll right up to Santa’s house
German :
An diesem Heiligabend ist ein Imbiss mit einem riesigen Schokoladenfondue angesagt, danach ist Platz für eine märchenhafte Show! Die Kinder werden eingeladen, bis zum Haus des Weihnachtsmanns zu schlendern
Italiano :
A Capodanno, merenda con una fonduta di cioccolato gigante e poi via allo spettacolo delle fiabe! I bambini saranno invitati a passeggiare fino alla casa di Babbo Natale
Espanol :
En Nochevieja, es hora de merendar con una fondue de chocolate gigante, y luego ¡al espectáculo de cuento de hadas! Se invitará a los niños a pasear hasta la casa de Papá Noel
L’événement Féérie de Noël Aillon-le-Jeune a été mis à jour le 2025-10-01 par Grand Chambéry Alpes Tourisme