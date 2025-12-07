Féérie de Noël Brech
Féérie de Noël Brech dimanche 7 décembre 2025.
Féérie de Noël
Bourg Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Féérie de Noël au coeur de Brec’h
Marché de Noël de 10h à 19h
Exposants libraire, artisans (bijoux, créations en bois, illustrations…), producteurs
locaux, associations (peintures, décorations de Noël, articles de couture…).
– Restauration sur place et à emporter crêpes et galettes (au profit du Téléthon), gâteaux, vin chaud, chocolat chaud, châtaignes grillées…
– Animations de la journée
Footing et marche nordique de Noël départ à 9h30 depuis la place de la Chapelle des Fleurs.
Participation libre au profit du Téléthon (3€ minimum).
De 10h à 18h
– Tombola au profit du Téléthon, tirage au sort à 17h..
– Maison des Lutines ateliers créatifs et animations enfants, lectures de contes proposées par Poussières de Lune, bricolages de Noël…
– Déambulations et lecture vivante par les lutines de Poussières de Lune.
– Musique et chants chorales et musique par les associations brechoises, chants
de Noël et orgue de barbarie.
– Passage du Père-Noël dans le village à 11h30 et 15h30
– Conte de Noël et feu d’artifice à 18h, suivi de l’arrivée du Père Noël .
Bourg Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 90
L’événement Féérie de Noël Brech a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon