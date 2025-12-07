Féérie de Noël

Bourg Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Féérie de Noël au coeur de Brec’h

Marché de Noël de 10h à 19h

Exposants libraire, artisans (bijoux, créations en bois, illustrations…), producteurs

locaux, associations (peintures, décorations de Noël, articles de couture…).

– Restauration sur place et à emporter crêpes et galettes (au profit du Téléthon), gâteaux, vin chaud, chocolat chaud, châtaignes grillées…

– Animations de la journée

Footing et marche nordique de Noël départ à 9h30 depuis la place de la Chapelle des Fleurs.

Participation libre au profit du Téléthon (3€ minimum).

De 10h à 18h

– Tombola au profit du Téléthon, tirage au sort à 17h..

– Maison des Lutines ateliers créatifs et animations enfants, lectures de contes proposées par Poussières de Lune, bricolages de Noël…

– Déambulations et lecture vivante par les lutines de Poussières de Lune.

– Musique et chants chorales et musique par les associations brechoises, chants

de Noël et orgue de barbarie.

– Passage du Père-Noël dans le village à 11h30 et 15h30

– Conte de Noël et feu d’artifice à 18h, suivi de l’arrivée du Père Noël .

Bourg Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 90

L’événement Féérie de Noël Brech a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon