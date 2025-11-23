Féérie de Noël

rue de la Halle Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Pendant deux jours, la magie de Noël s’invite dans le centre-ville pour un week-end festif et chaleureux.

.

rue de la Halle Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

English : Christmas magic

For two days, the magic of Christmas comes to the town centre for a festive and warm weekend.

German : Weihnachtszauber

Zwei Tage lang hält der Zauber von Weihnachten Einzug in der Innenstadt und sorgt für ein festliches und gemütliches Wochenende.

Italiano :

Per due giorni, la magia del Natale invade il centro città per un fine settimana di festeggiamenti e calore.

Espanol :

Durante dos días, la magia de la Navidad se apodera del centro de la ciudad en un fin de semana de fiesta y calor.

L’événement Féérie de Noël Fouras a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Rochefort Océan