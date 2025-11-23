Féérie de Noël Fouras
Féérie de Noël Fouras samedi 20 décembre 2025.
Féérie de Noël
rue de la Halle Fouras Charente-Maritime
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
2025-12-20
Pendant deux jours, la magie de Noël s’invite dans le centre-ville pour un week-end festif et chaleureux.
rue de la Halle Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
English : Christmas magic
For two days, the magic of Christmas comes to the town centre for a festive and warm weekend.
German : Weihnachtszauber
Zwei Tage lang hält der Zauber von Weihnachten Einzug in der Innenstadt und sorgt für ein festliches und gemütliches Wochenende.
Italiano :
Per due giorni, la magia del Natale invade il centro città per un fine settimana di festeggiamenti e calore.
Espanol :
Durante dos días, la magia de la Navidad se apodera del centro de la ciudad en un fin de semana de fiesta y calor.
