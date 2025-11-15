Féérie de Noël |L’Île au trésor rue Charles de Gaulle Châteaubernard

Féérie de Noël |L’Île au trésor

rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard Charente

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

La Troupe Créa’Scène vous présente sa prochaine Féérie de Noël L’île au trésor !



Lorsque des pirates accostent sur l’île aux Merveilles, que peut-il bien se passer ? Trouveront-ils le trésor tant recherché ?

rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 99 11 31 communicationcrescene@gmail.com

English :

The Créa’Scène Troupe presents its next Christmas Fairy: Treasure Island!



When pirates land on Île aux Merveilles, what can go wrong? Will they find the treasure they’ve been looking for?

German :

Die Truppe Créa’Scène präsentiert ihr nächstes Weihnachtsmärchen: L’île au trésor!



Was kann passieren, wenn Piraten auf der Wunderinsel landen? Werden sie den begehrten Schatz finden?

Italiano :

La Troupe Créa’Scène presenta la prossima Fiera di Natale: L’Isola del Tesoro!



Quando i pirati sbarcano sull’Isola delle Meraviglie, cosa può andare storto? Troveranno il tesoro che stavano cercando?

Espanol :

La compañía Créa’Scène presenta su próxima Feria de Navidad: ¡La isla del tesoro!



Cuando unos piratas desembarcan en la Isla de las Maravillas, ¿qué puede salir mal? ¿Encontrarán el tesoro que buscaban?

