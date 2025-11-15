Féérie de Noël |L’Île au trésor rue Charles de Gaulle Châteaubernard
Féérie de Noël |L’Île au trésor rue Charles de Gaulle Châteaubernard dimanche 14 décembre 2025.
Féérie de Noël |L’Île au trésor
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard Charente
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
La Troupe Créa’Scène vous présente sa prochaine Féérie de Noël L’île au trésor !
Lorsque des pirates accostent sur l’île aux Merveilles, que peut-il bien se passer ? Trouveront-ils le trésor tant recherché ?
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 99 11 31 communicationcrescene@gmail.com
English :
The Créa’Scène Troupe presents its next Christmas Fairy: Treasure Island!
When pirates land on Île aux Merveilles, what can go wrong? Will they find the treasure they’ve been looking for?
German :
Die Truppe Créa’Scène präsentiert ihr nächstes Weihnachtsmärchen: L’île au trésor!
Was kann passieren, wenn Piraten auf der Wunderinsel landen? Werden sie den begehrten Schatz finden?
Italiano :
La Troupe Créa’Scène presenta la prossima Fiera di Natale: L’Isola del Tesoro!
Quando i pirati sbarcano sull’Isola delle Meraviglie, cosa può andare storto? Troveranno il tesoro che stavano cercando?
Espanol :
La compañía Créa’Scène presenta su próxima Feria de Navidad: ¡La isla del tesoro!
Cuando unos piratas desembarcan en la Isla de las Maravillas, ¿qué puede salir mal? ¿Encontrarán el tesoro que buscaban?
