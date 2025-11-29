Féérie de Noël La Ruche Saucats
Féérie de Noël La Ruche Saucats samedi 29 novembre 2025.
Féérie de Noël
La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats Gironde
Cette année, notre village de Noël fête ses 10 ans !
Et pour ouvrir les festivités, nous sommes ravis de vous inviter à participer à la Balade féérique coorganisée avec la Commune de Saucats.
Rendez-vous à 16h30 à La Ruche
Distribution des lampions
Chocolat chaud offert
Animation musicale
À 17h15, départ de la parade équestre 10 chevaux mèneront la balade féérique jusqu’au village de Noël, coorganisée avec le Poney Club de La Voile à Cabanac-et-Villagrains et La Bande des Diablotins!
Saint Nicolas et son âne seront également présents.
Le village ouvrira officiellement à 18h00, avec de nombreuses surprises…
Hâte de partager cette édition spéciale avec vous ! .
labandedesdiablotins@gmail.com
