Féérie de Noël La Ruche Saucats

Féérie de Noël

La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats Gironde

Cette année, notre village de Noël fête ses 10 ans !

Et pour ouvrir les festivités, nous sommes ravis de vous inviter à participer à la Balade féérique coorganisée avec la Commune de Saucats.

Rendez-vous à 16h30 à La Ruche

Distribution des lampions

Chocolat chaud offert

Animation musicale

À 17h15, départ de la parade équestre 10 chevaux mèneront la balade féérique jusqu’au village de Noël, coorganisée avec le Poney Club de La Voile à Cabanac-et-Villagrains et La Bande des Diablotins!

Saint Nicolas et son âne seront également présents.

Le village ouvrira officiellement à 18h00, avec de nombreuses surprises…

Hâte de partager cette édition spéciale avec vous ! .

La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine labandedesdiablotins@gmail.com

