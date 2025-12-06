Féerie de Noël Soultz-Haut-Rhin

Féerie de Noël

Place de la République Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14

Marché de Noël proposant des produits locaux et créations artisanales à la Halle aux blés, sur la Place de la République et dans le Parc du Château du Bucheneck. Spectacles et animations musicales.

Soultz revêtira à nouveau ses habits de fête avec la Féerie de Noël. Les effluves de vin chaud, l’artisanat local et les animations festives envahiront le centre historique, au cœur d’un patrimoine architectural remarquable. Le parc du Bucheneck, la place de la République et la Halle aux Blés seront les principaux lieux où se déploiera l’ambiance magique de Noël.

Cette année, de nouveaux décors et illuminations viendront accentuer l’attrait de la cité de Saint-Maurice, transformant la ville en un véritable enchantement visuel. Pendant ces quatre jours, le programme promet d’être riche et varié marché de Noël, restauration, spectacles de feu, concerts, contes de Noël, animations et visites rythmeront les festivités, offrant à tous une occasion unique de s’immerger dans la magie des fêtes de fin d’année.

Nouveauté cette année, un troisième week-end viendra compléter les festivités en proposant aux visiteurs des animations pour les enfants et ce dans le magnifique cadre du parc du Bucheneck (uniquement) les 20 et 21 décembre 2025. .

Place de la République Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40

English :

Christmas market featuring local products and handicrafts in the Halle aux Blés, Place de la République and the Parc du Château du Bucheneck. Shows and musical entertainment.

German :

Weihnachtsmarkt mit lokalen Produkten und handwerklichen Kreationen in der Halle aux blés, auf dem Place de la République und im Park des Schlosses Bucheneck. Musikalische Darbietungen und Animationen.

Italiano :

Mercatino di Natale con prodotti locali e artigianato nella Halle aux Blés, in Place de la République e nel Parc du Château du Bucheneck. Spettacoli e intrattenimento musicale.

Espanol :

Mercado navideño de productos locales y artesanía en la Halle aux Blés, la Place de la République y el Parc du Château du Bucheneck. Espectáculos y animaciones musicales.

L’événement Féerie de Noël Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2025-08-27 par Ville de Soultz-Haut Rhin