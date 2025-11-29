Féérie de Noël Vignoux-sur-Barangeon
Féérie de Noël Vignoux-sur-Barangeon samedi 29 novembre 2025.
Féérie de Noël
Rue Jean Graczyk Vignoux-sur-Barangeon Cher
Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-12-06
Un voyage au XVIIIème siècle. Illuminations, reconstitutions historiques, danses, jeux, ateliers cuisine, dégustations, rencontre avec Saint Nicolas, contes de Noël, boutique cadeaux
14 .
Rue Jean Graczyk Vignoux-sur-Barangeon 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 98 20 24
English :
A journey back to the 18th century. Illuminations, historical re-enactments, dances, games, cooking workshops, tastings, a meeting with Saint Nicholas, Christmas tales, gift store
German :
Eine Reise ins 18. Jahrhundert. Illuminationen, historische Rekonstruktionen, Tänze, Spiele, Kochworkshops, Verkostungen, Treffen mit Sankt Nikolaus, Weihnachtsgeschichten, Geschenkeladen
Italiano :
Un viaggio nel 18° secolo. Illuminazioni, rievocazioni storiche, danze, giochi, laboratori di cucina, degustazioni, incontro con San Nicola, racconti di Natale, negozio di souvenir, ecc
Espanol :
Un viaje al siglo XVIII. Iluminaciones, recreaciones históricas, bailes, juegos, talleres de cocina, degustaciones, encuentro con San Nicolás, cuentos de Navidad, tienda de regalos, etc
L’événement Féérie de Noël Vignoux-sur-Barangeon a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de VIERZON