Féérie de Noël Vignoux-sur-Barangeon samedi 29 novembre 2025.

Rue Jean Graczyk Vignoux-sur-Barangeon Cher

Tarif : 14 EUR
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:30:00

2025-11-29 2025-12-06

Un voyage au XVIIIème siècle. Illuminations, reconstitutions historiques, danses, jeux, ateliers cuisine, dégustations, rencontre avec Saint Nicolas, contes de Noël, boutique cadeaux
Rue Jean Graczyk Vignoux-sur-Barangeon 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 98 20 24 

English :

A journey back to the 18th century. Illuminations, historical re-enactments, dances, games, cooking workshops, tastings, a meeting with Saint Nicholas, Christmas tales, gift store

German :

Eine Reise ins 18. Jahrhundert. Illuminationen, historische Rekonstruktionen, Tänze, Spiele, Kochworkshops, Verkostungen, Treffen mit Sankt Nikolaus, Weihnachtsgeschichten, Geschenkeladen

Italiano :

Un viaggio nel 18° secolo. Illuminazioni, rievocazioni storiche, danze, giochi, laboratori di cucina, degustazioni, incontro con San Nicola, racconti di Natale, negozio di souvenir, ecc

Espanol :

Un viaje al siglo XVIII. Iluminaciones, recreaciones históricas, bailes, juegos, talleres de cocina, degustaciones, encuentro con San Nicolás, cuentos de Navidad, tienda de regalos, etc

