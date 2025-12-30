FÉERIE DES LANTERNES – BILLET DATE – BILLET DATE CHATEAU DE CASTEL NOVEL Varetz

FÉERIE DES LANTERNES – BILLET DATE – BILLET DATE Début : 2026-01-02 à 17:00. Tarif : – euros.

CHATEAU DE CASTEL NOVEL – FEERIES DES LANTERNES. Billet daté. Choisissez le jour de votre venue et bénéficiez d’un tarif allégé.Du 5 décembre au 15 février, vivez une expérience unique !Venez le jour de votre choix !Le Royaume des Lumières ouvre ses portes ! Cet hiver, le plus spectaculaire et grandiose festival d’Europe du Nord s’installe au Château de Castel Novel. Il ouvre les portes d’un monde parallèle où l’étrange devient merveilleux et où l’imaginaire prend vie sous vos yeux.La Féérie des Lanternes n’est pas une simple exposition, mais une expérience sensorielle totale où lumières, couleurs, musiques et projections se mêlent pour composer une mise en scène spectaculaire. Hors vacances scolaires : du jeudi au dimanche de 17h à 22h – (dimanche 20h45)Pendant les vacances scolaires : tous les jours de 17h à 22h.- (dimanche 20h45)Tous les dimanches : de 17h à 21h30. (dernière entrée à 20h45) Conditions d’accès :Accessible aux personnes à mobilité réduiteAccompagnant obligatoire pour les enfants Les animaux ne sont pas acceptés, ainsi que la nourriture, l’alcool, les cannettes et les bouteilles en verre.Les gourdes et les parapluies sont acceptés.

CHATEAU DE CASTEL NOVEL ROUTE DE ROLAND GARROS 19240 Varetz 19