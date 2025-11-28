Féerie d’Hiver à Rombas Rombas
Place de l’Hôtel de Ville Rombas Moselle
Gratuit
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28
fin : 2025-12-31
2025-11-28
La Ville de Rombas inaugure sa 11e édition de la Féerie d’hiver, le vendredi 28 novembre à 17 h 30.
Entre installations artistiques, illuminations et animations variées, petits et grands pourront profiter d’un parcours enchanteur.
Un vaste programme pour petits et grands rythmera cette période festive, jusqu’au 30 décembre.
Les animations
28 novembre Inauguration du Village de l’Hiver
29 novembre Bourse aux jouets
30 novembre Marché de Noël
3 décembre atelier Petit bricolage de Noël à suspendre
3décembre Choco-ciné d’Hiver De la neige pour Noël
4 décembre spectacle La Sourcière
6 décembre Atelier créatif Etoile du Bonheur
78 décembre Concert de la Concordia
10 décembre Heure du conte spécial Noël
10 décembre après-midi jeux en famille
13 décembre spectacle Les Contes Illustrés
14 décembre spectacle La Kapela Krokus
17 décembre spectacle La tournée des petits flocons
17 décembre atelier Petit bricolage de Noël à poser
18 décembre Thé dansant
20 décembre Atelier ThéâtreTout public
Place de l’Hôtel de Ville Rombas 57120 Moselle Grand Est +33 3 87 67 86 30
English :
The town of Rombas inaugurates its 11th Winter Fair on Friday, November 28 at 5:30 pm.
Artistic installations, illuminations and a wide range of events will provide an enchanting experience for young and old alike.
A wide-ranging program for young and old will punctuate this festive period until December 30.
Activities
november 28: Inauguration of the Winter Village
november 29: Toy market
november 30: Christmas market
december 3: Workshop: Christmas crafts for hanging
december 3: Winter Choco-cinema De la neige pour Noël (Snow for Christmas)
december 4: La Sourcière show
december 6: Etoile du Bonheur creative workshop
december 78: Concordia concert
december 10: Christmas story time
december 10: Family games afternoon
december 13: Les Contes Illustrés show
december 14: La Kapela Krokus show
december 17: La tournée des petits flocons show
december 17: Workshop: Christmas crafts for the home
december 18: Tea dance
december 20: Theatre workshop
German :
Die Stadt Rombas eröffnet am Freitag, den 28. November um 17:30 Uhr die 11. Ausgabe des Winterzaubers.
Zwischen künstlerischen Installationen, Beleuchtungen und verschiedenen Animationen können Groß und Klein einen zauberhaften Parcours genießen.
Bis zum 30. Dezember wird ein umfangreiches Programm für Groß und Klein angeboten.
Die Animationen
28. November: Einweihung des Winterdorfs
29. November: Spielzeugbörse
30. November: Weihnachtsmarkt
3. Dezember:Workshop: Kleine Weihnachtsbasteleien zum Aufhängen
3. Dezember: Choco-ciné d’Hiver De la neige pour Noël (Schnee für Weihnachten)
4. Dezember: Theaterstück Die Mausefalle
6. Dezember: Kreativ-Workshop Stern des Glücks
78. Dezember: Konzert der Concordia
10. Dezember: Märchenstunde speziell zu Weihnachten
10. Dezember: Spielenachmittag mit der Familie
13. Dezember: Aufführung Les Contes Illustrés (Die illustrierten Geschichten)
14. Dezember: Aufführung La Kapela Krokus
17. Dezember:Vorstellung: La tournée des petits flocons (Die Tournee der kleinen Flocken)
17. Dezember Workshop: Kleine Weihnachtsbasteleien zum Aufstellen
18. Dezember: Tanztee
20. Dezember: Theaterworkshop
Italiano :
Venerdì 28 novembre, alle 17.30, la città di Rombas inaugura la sua 11ª Fiera d’inverno.
I visitatori di tutte le età potranno godere di un incantevole programma di installazioni artistiche, illuminazioni e una varietà di eventi.
Un ampio programma per grandi e piccini scandirà questo periodo di festa fino al 30 dicembre.
Attività
28 novembre: apertura del Villaggio invernale
29 novembre: Fiera del giocattolo
30 novembre: Mercatino di Natale
3 dicembre: Laboratorio di artigianato natalizio da appendere
3 dicembre: cinema-cocomero invernale De la neige pour Noël (Neve per Natale)
4 dicembre: spettacolo La Sourcière
6 dicembre: laboratorio creativo Etoile du Bonheur
78 dicembre: concerto dei Concordia
10 dicembre: momento delle storie di Natale
10 dicembre: pomeriggio di giochi per famiglie
13 dicembre: spettacolo Les Contes Illustrés
14 dicembre: spettacolo La Kapela Krokus
17 dicembre: spettacolo La tournée des petits flocons
17 dicembre: Laboratorio: lavoretti natalizi da mettere in tavola
18 dicembre: Ballo del tè
20 dicembre: Laboratorio teatrale
Espanol :
La ciudad de Rombas inaugura su 11ª Feria de Invierno el viernes 28 de noviembre a las 17.30 horas.
Visitantes de todas las edades podrán disfrutar de un encantador programa de instalaciones artísticas, iluminación y eventos variados.
Hasta el 30 de diciembre, un amplio programa para grandes y pequeños amenizará estas fiestas.
Actividades
28 de noviembre: Inauguración de la Villa de Invierno
29 de noviembre: Feria del juguete
30 de noviembre: Mercado de Navidad
3 de diciembre: Taller: colgar manualidades navideñas
3 de diciembre: Choco-cine de invierno De la neige pour Noël (Nieve para Navidad)
4 de diciembre: espectáculo La Sourcière
6 de diciembre: taller creativo Etoile du Bonheur
78 de diciembre: concierto Concordia
10 de diciembre: Cuento de Navidad
10 de diciembre: tarde de juegos en familia
13 de diciembre: espectáculo Les Contes Illustrés
14 de diciembre: espectáculo La Kapela Krokus
17 de diciembre: espectáculo La tournée des petits flocons
17 de diciembre: Taller: manualidades navideñas para poner sobre la mesa
18 de diciembre: Baile del té
20 de diciembre: Taller de teatro
L'événement Féerie d'Hiver à Rombas a été mis à jour le 2025-11-21