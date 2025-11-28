Féerie d’Hiver à Rombas Rombas

Féerie d’Hiver à Rombas

Place de l’Hôtel de Ville Rombas Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-11-28

La Ville de Rombas inaugure sa 11e édition de la Féerie d’hiver, le vendredi 28 novembre à 17 h 30.

Entre installations artistiques, illuminations et animations variées, petits et grands pourront profiter d’un parcours enchanteur.

Un vaste programme pour petits et grands rythmera cette période festive, jusqu’au 30 décembre.

Les animations

28 novembre Inauguration du Village de l’Hiver

29 novembre Bourse aux jouets

30 novembre Marché de Noël

3 décembre atelier Petit bricolage de Noël à suspendre

3décembre Choco-ciné d’Hiver De la neige pour Noël

4 décembre spectacle La Sourcière

6 décembre Atelier créatif Etoile du Bonheur

78 décembre Concert de la Concordia

10 décembre Heure du conte spécial Noël

10 décembre après-midi jeux en famille

13 décembre spectacle Les Contes Illustrés

14 décembre spectacle La Kapela Krokus

17 décembre spectacle La tournée des petits flocons

17 décembre atelier Petit bricolage de Noël à poser

18 décembre Thé dansant

20 décembre Atelier ThéâtreTout public

0 .

Place de l’Hôtel de Ville Rombas 57120 Moselle Grand Est +33 3 87 67 86 30

English :

The town of Rombas inaugurates its 11th Winter Fair on Friday, November 28 at 5:30 pm.

Artistic installations, illuminations and a wide range of events will provide an enchanting experience for young and old alike.

A wide-ranging program for young and old will punctuate this festive period until December 30.

Activities

november 28: Inauguration of the Winter Village

november 29: Toy market

november 30: Christmas market

december 3: Workshop: Christmas crafts for hanging

december 3: Winter Choco-cinema De la neige pour Noël (Snow for Christmas)

december 4: La Sourcière show

december 6: Etoile du Bonheur creative workshop

december 78: Concordia concert

december 10: Christmas story time

december 10: Family games afternoon

december 13: Les Contes Illustrés show

december 14: La Kapela Krokus show

december 17: La tournée des petits flocons show

december 17: Workshop: Christmas crafts for the home

december 18: Tea dance

december 20: Theatre workshop

German :

Die Stadt Rombas eröffnet am Freitag, den 28. November um 17:30 Uhr die 11. Ausgabe des Winterzaubers.

Zwischen künstlerischen Installationen, Beleuchtungen und verschiedenen Animationen können Groß und Klein einen zauberhaften Parcours genießen.

Bis zum 30. Dezember wird ein umfangreiches Programm für Groß und Klein angeboten.

Die Animationen

28. November: Einweihung des Winterdorfs

29. November: Spielzeugbörse

30. November: Weihnachtsmarkt

3. Dezember:Workshop: Kleine Weihnachtsbasteleien zum Aufhängen

3. Dezember: Choco-ciné d’Hiver De la neige pour Noël (Schnee für Weihnachten)

4. Dezember: Theaterstück Die Mausefalle

6. Dezember: Kreativ-Workshop Stern des Glücks

78. Dezember: Konzert der Concordia

10. Dezember: Märchenstunde speziell zu Weihnachten

10. Dezember: Spielenachmittag mit der Familie

13. Dezember: Aufführung Les Contes Illustrés (Die illustrierten Geschichten)

14. Dezember: Aufführung La Kapela Krokus

17. Dezember:Vorstellung: La tournée des petits flocons (Die Tournee der kleinen Flocken)

17. Dezember Workshop: Kleine Weihnachtsbasteleien zum Aufstellen

18. Dezember: Tanztee

20. Dezember: Theaterworkshop

Italiano :

Venerdì 28 novembre, alle 17.30, la città di Rombas inaugura la sua 11ª Fiera d’inverno.

I visitatori di tutte le età potranno godere di un incantevole programma di installazioni artistiche, illuminazioni e una varietà di eventi.

Un ampio programma per grandi e piccini scandirà questo periodo di festa fino al 30 dicembre.

Attività

28 novembre: apertura del Villaggio invernale

29 novembre: Fiera del giocattolo

30 novembre: Mercatino di Natale

3 dicembre: Laboratorio di artigianato natalizio da appendere

3 dicembre: cinema-cocomero invernale De la neige pour Noël (Neve per Natale)

4 dicembre: spettacolo La Sourcière

6 dicembre: laboratorio creativo Etoile du Bonheur

78 dicembre: concerto dei Concordia

10 dicembre: momento delle storie di Natale

10 dicembre: pomeriggio di giochi per famiglie

13 dicembre: spettacolo Les Contes Illustrés

14 dicembre: spettacolo La Kapela Krokus

17 dicembre: spettacolo La tournée des petits flocons

17 dicembre: Laboratorio: lavoretti natalizi da mettere in tavola

18 dicembre: Ballo del tè

20 dicembre: Laboratorio teatrale

Espanol :

La ciudad de Rombas inaugura su 11ª Feria de Invierno el viernes 28 de noviembre a las 17.30 horas.

Visitantes de todas las edades podrán disfrutar de un encantador programa de instalaciones artísticas, iluminación y eventos variados.

Hasta el 30 de diciembre, un amplio programa para grandes y pequeños amenizará estas fiestas.

Actividades

28 de noviembre: Inauguración de la Villa de Invierno

29 de noviembre: Feria del juguete

30 de noviembre: Mercado de Navidad

3 de diciembre: Taller: colgar manualidades navideñas

3 de diciembre: Choco-cine de invierno De la neige pour Noël (Nieve para Navidad)

4 de diciembre: espectáculo La Sourcière

6 de diciembre: taller creativo Etoile du Bonheur

78 de diciembre: concierto Concordia

10 de diciembre: Cuento de Navidad

10 de diciembre: tarde de juegos en familia

13 de diciembre: espectáculo Les Contes Illustrés

14 de diciembre: espectáculo La Kapela Krokus

17 de diciembre: espectáculo La tournée des petits flocons

17 de diciembre: Taller: manualidades navideñas para poner sobre la mesa

18 de diciembre: Baile del té

20 de diciembre: Taller de teatro

