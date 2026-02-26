Fééries d’Asie – Contes musicaux dansés Théâtre Mandapa Paris Samedi 7 mars, 20h30 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

« Fééries d’Asie » déroule le fil de récits merveilleux, issus de différentes cultures d’Asie, où trois arts, parole, danse et musique, se tressent pour ce voyage à écouter avec les yeux.

Partons en Himalaya où un rêve brodé devient réalité, au Japon où une lanterne éclaire ce que nous ne pouvons voir, sous le ciel d’Indonésie qui panse les maux de la terre, ou en Chine grâce au son cristallin d’une clochette qui accompagne la danse de la vie…

1

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

