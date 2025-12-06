Fééries d’Auteuil – concert de la Saint-Nicolas Fondation Apprentis d’Auteuil Paris

Sous la direction de Joachim da Cunha, Delphine Guévar et Fumié Ito, les élèves chanteurs interpréteront des extraits du Magnificat et le Choral du veilleur de Jean-Sébastien Bach; le duo de Saint-Nicolas d’André Messager, ou encore Gesù bambino de Pietro Yon.

Les élèves pianistes de Marina Milinkovitch rendront également hommage Bach, mais aussi à Domenico Scarlatti et César Franck.

Dans le cadre des Fééries d’Auteuil, les élèves chanteurs et pianistes du Conservatoire Francis Poulenc célèbrent Noël à la chapelle Sainte Thérèse.

Le samedi 06 décembre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Fondation Apprentis d’Auteuil 40 rue Jean de la Fontaine 75016 chapelle Sainte-ThérèseParis

https://www.apprentis-auteuil.org/actualites/vie-de-la-fondation/feeries-dauteuil