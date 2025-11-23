Féeries de Noël à Jurançon Rue Charles de Gaulle Jurançon
Féeries de Noël à Jurançon Rue Charles de Gaulle Jurançon vendredi 19 décembre 2025.
Féeries de Noël à Jurançon
Rue Charles de Gaulle Place du Junqué Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-19
La Ville de Jurançon propose plusieurs animations dans le cadre des fêtes de fin d’année. Une animation par la compagnie Balancîme sur le marché hebdomadaire, un spectacle gratuit le soir-même avec une animation après et un marché de noël le lendemain toute la journée, il y en aura pour tous les goûts .
Rue Charles de Gaulle Place du Junqué Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 14 07 24 c.puddu@ville-jurancon.fr
English : Féeries de Noël à Jurançon
German : Féeries de Noël à Jurançon
Italiano :
Espanol : Féeries de Noël à Jurançon
L’événement Féeries de Noël à Jurançon Jurançon a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Pau