Féeries de Noël à Jurançon Rue Charles de Gaulle Jurançon

Féeries de Noël à Jurançon

Rue Charles de Gaulle Place du Junqué Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-19

La Ville de Jurançon propose plusieurs animations dans le cadre des fêtes de fin d’année. Une animation par la compagnie Balancîme sur le marché hebdomadaire, un spectacle gratuit le soir-même avec une animation après et un marché de noël le lendemain toute la journée, il y en aura pour tous les goûts .

Rue Charles de Gaulle Place du Junqué Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 14 07 24 c.puddu@ville-jurancon.fr

