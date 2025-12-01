Fééries de Noël à Saint-Just-Sauvage Salle des fêtes Saint-Just-Sauvage

Fééries de Noël à Saint-Just-Sauvage

La Ville de Saint-Just-Sauvage vous invite à vivre une journée magique à l’occasion de ses Fééries de Noël, autour de la salle des fêtes, Place de l’Acadie le samedi 20 décembre 2025.Tout public

La Ville de Saint-Just-Sauvage vous invite à vivre une journée magique à l’occasion de ses Fééries de Noël, autour de la salle des fêtes, Place de l’Acadie.

Dès 15h, les familles pourront découvrir “Au pays de Noël”, un spectacle musical jeune public plein de douceur et de fantaisie, créé par la Compagnie LeZarts Vivants. L’entrée est libre, au profit du Téléthon.

À 17h30, place au spectaculaire rassemblement des Pères Noël à moto, suivi à 18h d’une déambulation lumineuse et festive dans les rues de la commune.

La soirée se poursuivra à 19h avec une collation offerte à tous, avant de se clôturer en musique à 19h30 avec un concert du groupe BLUES qui promet une ambiance chaleureuse et conviviale.

Un rendez-vous familial et festif à ne pas manquer pour entrer pleinement dans la magie de Noël ! .

Salle des fêtes Rue Irénée Joliot Curie Saint-Just-Sauvage 51260 Marne Grand Est +33 3 26 80 01 32

English : Fééries de Noël à Saint-Just-Sauvage

The Town of Saint-Just-Sauvage invites you to experience a magical day at its Fééries de Noël, around the village hall, Place de l’Acadie on Saturday, December 20, 2025.

