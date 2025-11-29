FÉÉRIES DE NOËL MARCHÉ DE NOËL Narbonne
FÉÉRIES DE NOËL MARCHÉ DE NOËL Narbonne samedi 29 novembre 2025.
FÉÉRIES DE NOËL MARCHÉ DE NOËL
Cours de la République Narbonne Aude
Début : 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-12-23 21:00:00
2025-11-29
Décorations de Noël, santons de Provence, arts de la fête, fabrications artisanales, vin chaud, produits du terroir…
• Tous les jours, de 11h à 21h (23h pour les chalets de restauration et fin des ventes d’alcool à 22h)
• Les 24 et 31 décembre, de 11h à 20h (fin des ventes d’alcool à 19h)
• Les 25 décembre et 1er janvier, de 15h à 20h (fin des ventes d’alcool à 19h)
Cours de la République Narbonne 11100 Aude Occitanie
English :
Christmas decorations, santons from Provence, festive arts and crafts, mulled wine, local produce?
? Every day, from 11am to 9pm (11pm for catering chalets, alcohol sales end at 10pm)
? December 24th and 31st, 11am to 8pm (alcohol sales end at 7pm)
? December 25 and January 1, from 3pm to 8pm (alcohol sales end at 7pm)
German :
Weihnachtsdekorationen, Krippenfiguren aus der Provence, Festtagskunst, Kunsthandwerk, Glühwein, regionale Produkte?
? Täglich von 11:00 bis 21:00 Uhr (23:00 Uhr für die Gastronomie und Ende des Alkoholverkaufs um 22:00 Uhr)
? Am 24. und 31. Dezember von 11:00 bis 20:00 Uhr (Ende des Alkoholverkaufs um 19:00 Uhr)
? 25. Dezember und 1. Januar von 15:00 bis 20:00 Uhr (Ende des Alkoholverkaufs um 19:00 Uhr)
Italiano :
Decorazioni natalizie, santoni provenzali, artigianato artistico, vin brulé, prodotti locali?
? Tutti i giorni, dalle 11.00 alle 21.00 (le 23.00 per gli chalet di ristorazione e la vendita di alcolici termina alle 22.00)
? 24 e 31 dicembre, dalle 11.00 alle 20.00 (la vendita di alcolici termina alle 19.00)
? 25 dicembre e 1° gennaio, dalle 15:00 alle 20:00 (la vendita di alcolici termina alle 19:00)
Espanol :
Decoración navideña, santones provenzales, artesanía festiva, vino caliente, productos locales..
? Todos los días, de 11.00 a 21.00 h (a las 23.00 h en los chalés de restauración y a las 22.00 h finaliza la venta de alcohol)
? 24 y 31 de diciembre, de 11.00 a 20.00 h (la venta de alcohol finaliza a las 19.00 h)
? 25 de diciembre y 1 de enero, de 15:00 a 20:00 (fin de la venta de alcohol a las 19:00)
