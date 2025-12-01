FÉÉRIES DE NOËL MARCHÉ DE NOËL Narbonne
FÉÉRIES DE NOËL MARCHÉ DE NOËL Narbonne mercredi 24 décembre 2025.
FÉÉRIES DE NOËL MARCHÉ DE NOËL
Cours de la République Narbonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 11:00:00
fin : 2025-12-24 20:00:00
Date(s) :
2025-12-24
Décorations de Noël, santons de Provence, arts de la fête, fabrications artisanales, vin chaud, produits du terroir…
Les 24 et 31 décembre, de 11h à 20h (fin des ventes d’alcool à 19h)
.
Cours de la République Narbonne 11100 Aude Occitanie
English :
Christmas decorations, santons de Provence, festive arts and crafts, mulled wine, local produce?
December 24 and 31, 11am-8pm (alcohol sales end at 7pm)
German :
Weihnachtsdekorationen, Krippenfiguren aus der Provence, Festtagskunst, Kunsthandwerk, Glühwein, regionale Produkte?
24. und 31. Dezember, von 11 bis 20 Uhr (Ende des Alkoholverkaufs um 19 Uhr)
Italiano :
Decorazioni natalizie, santoni provenzali, artigianato artistico, vin brulé, prodotti locali?
24 e 31 dicembre, dalle 11.00 alle 20.00 (la vendita di alcolici termina alle 19.00)
Espanol :
Decoración navideña, santones provenzales, artesanía festiva, vino caliente, productos locales..
24 y 31 de diciembre, de 11.00 a 20.00 h (la venta de alcohol finaliza a las 19.00 h)
L’événement FÉÉRIES DE NOËL MARCHÉ DE NOËL Narbonne a été mis à jour le 2025-11-19 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi