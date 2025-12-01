FÉÉRIES DE NOËL MARCHÉ DE NOËL Narbonne

FÉÉRIES DE NOËL MARCHÉ DE NOËL

Cours de la République Narbonne Aude

Début : 2025-12-24 11:00:00

fin : 2025-12-24 20:00:00

2025-12-24

Décorations de Noël, santons de Provence, arts de la fête, fabrications artisanales, vin chaud, produits du terroir…

Les 24 et 31 décembre, de 11h à 20h (fin des ventes d’alcool à 19h)

English :

Christmas decorations, santons de Provence, festive arts and crafts, mulled wine, local produce?

December 24 and 31, 11am-8pm (alcohol sales end at 7pm)

German :

Weihnachtsdekorationen, Krippenfiguren aus der Provence, Festtagskunst, Kunsthandwerk, Glühwein, regionale Produkte?

24. und 31. Dezember, von 11 bis 20 Uhr (Ende des Alkoholverkaufs um 19 Uhr)

Italiano :

Decorazioni natalizie, santoni provenzali, artigianato artistico, vin brulé, prodotti locali?

24 e 31 dicembre, dalle 11.00 alle 20.00 (la vendita di alcolici termina alle 19.00)

Espanol :

Decoración navideña, santones provenzales, artesanía festiva, vino caliente, productos locales..

24 y 31 de diciembre, de 11.00 a 20.00 h (la venta de alcohol finaliza a las 19.00 h)

