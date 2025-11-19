FÉÉRIES DE NOËL MARCHÉ DE NOËL

Cours de la République Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 15:00:00

fin : 2026-01-01 20:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Décorations de Noël, santons de Provence, arts de la fête, fabrications artisanales, vin chaud, produits du terroir…

Les 25 décembre et 1er janvier, de 15h à 20h (fin des ventes d’alcool à 19h)

.

Cours de la République Narbonne 11100 Aude Occitanie

English :

Christmas decorations, santons de Provence, festive arts and crafts, mulled wine, local produce?

December 25 and January 1, 3pm to 8pm (alcohol sales end at 7pm)

German :

Weihnachtsdekorationen, Krippenfiguren aus der Provence, Festtagskunst, Kunsthandwerk, Glühwein, regionale Produkte?

25. Dezember und 1. Januar, von 15 bis 20 Uhr (Ende des Alkoholverkaufs um 19 Uhr)

Italiano :

Decorazioni natalizie, santoni provenzali, artigianato artistico, vin brulé, prodotti locali?

25 dicembre e 1° gennaio, dalle 15.00 alle 20.00 (la vendita di alcolici termina alle 19.00)

Espanol :

Decoración navideña, santones provenzales, artesanía festiva, vino caliente, productos locales..

25 de diciembre y 1 de enero, de 15:00 a 20:00 h (la venta de alcohol finaliza a las 19:00 h)

L’événement FÉÉRIES DE NOËL MARCHÉ DE NOËL Narbonne a été mis à jour le 2025-11-19 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi