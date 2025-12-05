FÉÉRIES DE NOËL NOËL DU PORT

Cours de la République Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Berges du canal de la Robine, rive gauche (côté promenade des Barques)

Les habitants du port fluvial vous convient à un rendez-vous unique. Venez savourer des huitres, du foie gras, des fromages et des vins dans une atmosphère chaleureuse, musicale et joyeuse.

.

Cours de la République Narbonne 11100 Aude Occitanie

English :

Banks of the Canal de la Robine, left bank (promenade des Barques side)

The inhabitants of the river port invite you to a unique rendez-vous. Come and enjoy oysters, foie gras, cheeses and wines in a warm, cheerful and musical atmosphere.

L’événement FÉÉRIES DE NOËL NOËL DU PORT Narbonne a été mis à jour le 2025-11-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi