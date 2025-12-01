Fééries de Noël Randonnée Nocturne à Saint-Just-Sauvage Salle des fêtes Saint-Just-Sauvage

Fééries de Noël Randonnée Nocturne à Saint-Just-Sauvage

Salle des fêtes Rue Irénée Joliot Curie Saint-Just-Sauvage Marne

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

À l’occasion des Fééries de Noël, Ambiance Fitness organise une randonnée nocturne ouverte à tous. Rendez-vous à 16h à la salle des fêtes pour un parcours d’environ 5 km dans l’ambiance magique de la nuit.

L’inscription se fait directement sur place, au tarif de 5 € ou plus, intégralement reversé au profit du Téléthon.

Les déguisements sont les bienvenus pour ajouter une touche festive à la marche !

Une collation offerte viendra clôturer ce moment convivial et solidaire.

Venez marcher, vous amuser et soutenir une belle cause ! .

Salle des fêtes Rue Irénée Joliot Curie Saint-Just-Sauvage 51260 Marne Grand Est +33 6 72 65 09 20

English : Fééries de Noël Randonnée Nocturne à Saint-Just-Sauvage

To mark the Fééries de Noël, Ambiance Fitness is organizing an evening hike open to all. Meet at 4pm at the village hall for a 5km walk in a magical atmosphere

