Fééries de Noël Randonnée Nocturne à Saint-Just-Sauvage Salle des fêtes Saint-Just-Sauvage
Fééries de Noël Randonnée Nocturne à Saint-Just-Sauvage Salle des fêtes Saint-Just-Sauvage samedi 20 décembre 2025.
Fééries de Noël Randonnée Nocturne à Saint-Just-Sauvage
Salle des fêtes Rue Irénée Joliot Curie Saint-Just-Sauvage Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
À l’occasion des Fééries de Noël, Ambiance Fitness organise une randonnée nocturne ouverte à tous. Rendez-vous à 16h à la salle des fêtes pour un parcours d’environ 5 km dans l’ambiance magiqueTout public
Fééries de Noël à Saint-Just-Sauvage Randonnée Nocturne
À l’occasion des Fééries de Noël, Ambiance Fitness organise une randonnée nocturne ouverte à tous. Rendez-vous à 16h à la salle des fêtes pour un parcours d’environ 5 km dans l’ambiance magique de la nuit.
L’inscription se fait directement sur place, au tarif de 5 € ou plus, intégralement reversé au profit du Téléthon.
Les déguisements sont les bienvenus pour ajouter une touche festive à la marche !
Une collation offerte viendra clôturer ce moment convivial et solidaire.
Venez marcher, vous amuser et soutenir une belle cause ! .
Salle des fêtes Rue Irénée Joliot Curie Saint-Just-Sauvage 51260 Marne Grand Est +33 6 72 65 09 20
English : Fééries de Noël Randonnée Nocturne à Saint-Just-Sauvage
To mark the Fééries de Noël, Ambiance Fitness is organizing an evening hike open to all. Meet at 4pm at the village hall for a 5km walk in a magical atmosphere
L’événement Fééries de Noël Randonnée Nocturne à Saint-Just-Sauvage Saint-Just-Sauvage a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme de Sézanne et sa région