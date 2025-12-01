Féeries de Noël Saint-James

samedi 13 décembre 2025

Saint-James Manche

Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Marché de Noël, animation musicale, messe, balade à poney, présence du Père Noël, conte de Noël, concert SORENZA et feu d’artifice à 21h.
Illuminations dans le bourg.
Restauration et buvette sur place.   .

Saint-James 50240 Manche Normandie  

