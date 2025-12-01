Féeries de Noël

Saint-James Manche

2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

2025-12-13

Marché de Noël, animation musicale, messe, balade à poney, présence du Père Noël, conte de Noël, concert SORENZA et feu d’artifice à 21h.

Illuminations dans le bourg.

Restauration et buvette sur place. .

Saint-James 50240 Manche Normandie

