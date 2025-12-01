Féeries de Noël Saint-James
Féeries de Noël Saint-James samedi 13 décembre 2025.
Féeries de Noël
Saint-James Manche
Début : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
Marché de Noël, animation musicale, messe, balade à poney, présence du Père Noël, conte de Noël, concert SORENZA et feu d’artifice à 21h.
Illuminations dans le bourg.
Restauration et buvette sur place. .
Saint-James 50240 Manche Normandie
