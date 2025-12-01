Fééries de Noël Saint-Renan
Fééries de Noël Saint-Renan samedi 20 décembre 2025.
Fééries de Noël
Place du Vieux Marché Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
Date(s) :
2025-12-20
À l’occasion des fééries de Noël, découvrez le centre historique de Saint Renan en calèche !
Balades gratuites au départ de la Place du Vieux Marché.
Rencontrez le Père Noël et profitez de moments magiques en famille !
Organisé par la ville de Saint Renan et l’association Festicheval. Venez redécouvrir le centre-ville et ses commerces dans une ambiance festive ! Vin chaud et crêpes cet après midi ! .
Place du Vieux Marché Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 7 84 27 13 43
