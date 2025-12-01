Fééries de Noël Saint-Renan

Fééries de Noël Saint-Renan mercredi 24 décembre 2025.

Fééries de Noël

Place du Vieux Marché Saint-Renan Finistère

Début : 2025-12-24 10:00:00
fin : 2025-12-24 12:00:00

2025-12-24

À l’occasion des fééries de Noël, découvrez le centre historique de Saint Renan en calèche !
Balades gratuites au départ de la Place du Vieux Marché.
Rencontrez le Père Noël et profitez de moments magiques en famille !
Organisé par la ville de Saint Renan et l’association Festicheval. Venez redécouvrir le centre-ville et ses commerces dans une ambiance festive !   .

Place du Vieux Marché Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne 

