Fééries de Noël Saint-Renan

Fééries de Noël

Place du Vieux Marché Saint-Renan Finistère

Début : 2025-12-24 10:00:00

fin : 2025-12-24 12:00:00

2025-12-24

À l’occasion des fééries de Noël, découvrez le centre historique de Saint Renan en calèche !

Balades gratuites au départ de la Place du Vieux Marché.

Rencontrez le Père Noël et profitez de moments magiques en famille !

Organisé par la ville de Saint Renan et l’association Festicheval. Venez redécouvrir le centre-ville et ses commerces dans une ambiance festive ! .

Place du Vieux Marché Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 7 84 27 13 43

