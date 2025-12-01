Fééries de Noël place Docteur Auguste Delaye Saint-Vallier
Fééries de Noël place Docteur Auguste Delaye Saint-Vallier dimanche 21 décembre 2025.
Fééries de Noël
place Docteur Auguste Delaye Dans la ville Saint-Vallier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
La Ville vous propose un dimanche festif quelques
jours avant Noël. Marché de Noël, troupes musicales et manèges seront au programme de cette
journée. Un feu d’artifice tiré depuis la passerelle de la Galaure clôturera ce dimanche hivernal.
.
place Docteur Auguste Delaye Dans la ville Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes argosart@hotmail.com
English :
The town offers you a festive Sunday a few days
days before Christmas. Christmas market, musical troupes and merry-go-rounds
day. A fireworks display from the Galaure footbridge will bring this wintry Sunday to a close.
German :
Die Stadt bietet Ihnen einen festlichen Sonntag einige
tage vor Weihnachten an. Weihnachtsmarkt, Musikgruppen und Karussells stehen an diesem Tag auf dem Programm
tag auf dem Programm. Ein Feuerwerk von der Galaure-Brücke aus wird diesen winterlichen Sonntag beschließen.
Italiano :
La città vi offre una domenica di festa a pochi giorni dal
giorni prima di Natale. Mercatino di Natale, gruppi musicali e giostre sono in programma per questa giornata
giornata. Uno spettacolo pirotecnico dalla passerella di Galaure chiuderà questa domenica invernale.
Espanol :
La ciudad le ofrece un domingo festivo pocos
días antes de Navidad. Mercadillo navideño, comparsas y tiovivos forman parte del programa de este día
día. Un castillo de fuegos artificiales desde la pasarela Galaure pondrá el broche final a este domingo invernal.
L’événement Fééries de Noël Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche