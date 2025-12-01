Fééries de Noël place Docteur Auguste Delaye Saint-Vallier

Fééries de Noël

place Docteur Auguste Delaye Dans la ville Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

La Ville vous propose un dimanche festif quelques

jours avant Noël. Marché de Noël, troupes musicales et manèges seront au programme de cette

journée. Un feu d’artifice tiré depuis la passerelle de la Galaure clôturera ce dimanche hivernal.

.

argosart@hotmail.com

English :

The town offers you a festive Sunday a few days

days before Christmas. Christmas market, musical troupes and merry-go-rounds

day. A fireworks display from the Galaure footbridge will bring this wintry Sunday to a close.

German :

Die Stadt bietet Ihnen einen festlichen Sonntag einige

tage vor Weihnachten an. Weihnachtsmarkt, Musikgruppen und Karussells stehen an diesem Tag auf dem Programm

tag auf dem Programm. Ein Feuerwerk von der Galaure-Brücke aus wird diesen winterlichen Sonntag beschließen.

Italiano :

La città vi offre una domenica di festa a pochi giorni dal

giorni prima di Natale. Mercatino di Natale, gruppi musicali e giostre sono in programma per questa giornata

giornata. Uno spettacolo pirotecnico dalla passerella di Galaure chiuderà questa domenica invernale.

Espanol :

La ciudad le ofrece un domingo festivo pocos

días antes de Navidad. Mercadillo navideño, comparsas y tiovivos forman parte del programa de este día

día. Un castillo de fuegos artificiales desde la pasarela Galaure pondrá el broche final a este domingo invernal.

