FÉÉRIES DE NOËL SON & LUMIÈRE Narbonne

Narbonne Aude
Début : 2025-11-29 18:30:00
fin : 2026-01-04 20:00:00
“La fabuleuse aventure des Grands Magasins”.
Tous les soirs, l’édifice Aux Dames de France s’illumine grâce au vidéomapping, recréant l’univers féerique des Grands Magasins. Décors Art Nouveau, conte de Noël en film d’animation et effets 3D spectaculaires plongent le public dans un rêve mêlant mode, lumière et patrimoine architectural magnifié.
Un spectacle de Christian Salès, incluant un conte de Michel Piquemal.
En boucle tous les soirs à 18h30, 19h, 19h30 et 20h
Narbonne 11100 Aude Occitanie
English :
the fabulous adventure of the Grands Magasins.
Every evening, the Aux Dames de France building lights up with videomapping, recreating the magical world of the Grands Magasins. Art Nouveau decor, animated Christmas tales and spectacular 3D effects plunge the public into a dreamy world of fashion, light and architectural heritage.
A show by Christian Salès, including a story by Michel Piquemal.
On repeat every evening at 6.30pm, 7pm, 7.30pm and 8pm
German :
das fabelhafte Abenteuer der Grands Magasins?
Jeden Abend wird das Gebäude Aux Dames de France mit Hilfe von Videomapping beleuchtet, um die märchenhafte Welt der Kaufhäuser nachzuempfinden. Jugendstildekorationen, eine Weihnachtsgeschichte als Animationsfilm und spektakuläre 3D-Effekte versetzen das Publikum in einen Traum aus Mode, Licht und einem wunderschönen architektonischen Erbe.
Eine Aufführung von Christian Salès, einschließlich einer Geschichte von Michel Piquemal.
In Endlosschleife jeden Abend um 18.30, 19.00, 19.30 und 20.00 Uhr
Italiano :
la favolosa avventura dei Grands Magasins?
Ogni sera, l’edificio delle Aux Dames de France si illumina grazie al video mapping, ricreando il mondo fiabesco dei Grands Magasins. Decorazioni Art Nouveau, racconti natalizi animati e spettacolari effetti 3D immergono i visitatori in un mondo onirico fatto di moda, luci e patrimonio architettonico.
Uno spettacolo di Christian Salès, con un racconto di Michel Piquemal.
In replica ogni sera alle 18.30, 19.00, 19.30 e 20.00
Espanol :
la fabulosa aventura de los Grandes Almacenes…
Cada noche, el edificio Aux Dames de France se ilumina gracias al video mapping, recreando el mundo de cuento de hadas de los Grands Magasins. Decoraciones Art Nouveau, cuentos de Navidad animados y espectaculares efectos 3D sumergen a los visitantes en un mundo onírico de moda, luz y patrimonio arquitectónico.
Un espectáculo de Christian Salès, con un cuento de Michel Piquemal.
Repetición todas las tardes a las 18:30, 19:00, 19:30 y 20:00 h
