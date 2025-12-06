Féeries de St Nicolas Sewen

Féeries de St Nicolas Sewen samedi 6 décembre 2025.

Féeries de St Nicolas

5 Rue de l’Ecole Sewen Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

2025-12-06

Venez passer un bon moment en famille auprès de Saint-Nicolas dans la cour de l’école. Au programme animations et artisanat, buvette et petite restauration.

5 Rue de l’Ecole Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 98 48 mjcsewen@gmail.com

English :

Come and spend some family time with Saint-Nicolas in the schoolyard. On the program: arts and crafts, refreshments and snacks.

German :

Verbringen Sie mit Ihrer Familie einen schönen Moment beim Heiligen Nikolaus im Schulhof. Auf dem Programm: Animationen und Kunsthandwerk, Getränkestand und kleine Speisen.

Italiano :

Venite a trascorrere un po’ di tempo in famiglia con Saint-Nicolas nel parco giochi della scuola. In programma: animazione e artigianato, rinfresco e merenda.

Espanol :

Ven a pasar un rato en familia con Saint-Nicolas en el patio del colegio. En el programa: animaciones y manualidades, refrescos y aperitivos.

L’événement Féeries de St Nicolas Sewen a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach