Féeries nocturnes au jardin Husseren-Wesserling

Féeries nocturnes au jardin

29 Rue du Parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-31 18:30:00

fin : 2025-08-30 23:30:00

2025-07-31

Quand la féerie des nuits d’été s’invite à Wesserling, les jardins s’illuminent et les sens s’éveillent dans un parc où tout devient magie. Vous découvrirez les jardins du Parc de Wesserling comme vous ne les avez jamais vu ambiance magique et colorée, sons et lumières d’ambiance.

Résolvez des énigmes, explorez les jardins dans une ambiance magique et colorée, et profitez des sons et lumières d’ambiance. ¿

Quand la féerie des nuits d’été s’invite à Wesserling, les jardins s’illuminent et les sens s’éveillent dans un parc où tout devient magie. ¿

Vous découvrirez les Jardins du Parc de Wesserling comme vous ne les avez jamais vu ambiance magique et colorée, sons et lumières d’ambiance. ¿

D’aventures en rencontres, vous partirez résoudre de nombreuses énigmes pour obtenir le code mystère et ainsi repartir avec une surprise ! ¿¿

Vous pourrez également profiter de ces soirées pour découvrir et passer un agréable moment dans les Jardins du Parc de Wesserling… ¿¿

Au programme

• Jeu de piste ¿¿¿

• Balade contée de nuit ¿

• Spectacle de feu ¿¿

• Jardins illuminés .

29 Rue du Parc Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 28 08 info@parc-wesserling.fr

English :

When the enchantment of summer nights comes to Wesserling, the gardens light up and the senses are awakened in a park where everything becomes magic. Discover the gardens of Parc de Wesserling as you’ve never seen them before: a magical, colorful atmosphere, with atmospheric sounds and lights.

German :

Wenn der Zauber der Sommernächte in Wesserling Einzug hält, erstrahlen die Gärten und die Sinne erwachen in einem Park, in dem alles zur Magie wird. Sie werden die Gärten des Parc de Wesserling entdecken, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben: eine magische und farbenfrohe Atmosphäre, stimmungsvolle Klänge und Lichter.

Italiano :

Quando l’incanto delle notti d’estate arriva a Wesserling, i giardini si illuminano e i sensi si risvegliano in un parco dove tutto diventa magico. Scoprite i giardini del Parc de Wesserling come non li avete mai visti prima, con la loro atmosfera magica e colorata, i suoni e le luci d’atmosfera.

Espanol :

Cuando el encanto de las noches de verano llega a Wesserling, los jardines se iluminan y los sentidos se despiertan en un parque donde todo se convierte en magia. Descubra los jardines del Parc de Wesserling como nunca antes los había visto, con su ambiente mágico y colorido y sus sonidos y luces atmosféricos.

