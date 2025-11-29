Fééries Pouliguennaises Sous le grand chapiteau de la magie de Noël !

Ville du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31

Fééries Pouliguennaises 2025 Sous le grand chapiteau de la magie de Noël !

Dès le 1er décembre, Le Pouliguen se pare de ses plus beaux habits de lumière et fait briller la commune pour ouvrir en douceur ce dernier mois de l’année. Et du 12 au 31 décembre 2025, elle se transforme en un véritable cirque de Noël à ciel ouvert !

Cette année, les Fééries Pouliguennaises vous invitent à plonger dans l’univers poétique et coloré du cirque.

Au programme marchés de Noël, fanfares déambulatoires, spectacles familiaux, cinéma thématique, expositions “Clowns de légende”, sans oublier les rencontres avec le Père Noël et les balades en calèche.

Les artistes, musiciens et comédiens feront vibrer la ville dans une ambiance festive où la magie, la musique et la joie se mêlent à l’esprit de Noël.

Entrez sous le chapiteau des Fééries Pouliguennaises et laissez-vous emporter par la magie. .

Ville du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

English :

L’événement Fééries Pouliguennaises Sous le grand chapiteau de la magie de Noël ! Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44