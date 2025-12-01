Fééries sonores et lumineuses Moulin Butoir Hérisson

Fééries sonores et lumineuses

Moulin Butoir 40, rue des Jardins Hérisson Allier

Début : Dimanche 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-23 20:30:00

2025-12-13 2025-12-21 2025-12-26

Dans le cadre de l’Incroyable Noël de Hérisson, le Moulin Butoir s’anime à la nuit tombée pour des fééries sonores et lumineuses!!

De 18h30 à 20h30 à partir du 13 décembre jusqu’au 30 décembre. Un démarrage toute les demi-heures jusqu’à 20h30.

Accès libre

Moulin Butoir 40, rue des Jardins Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 82 95 79 moulinde.butoir@laposte.net

English :

As part of Hérisson’s Incredible Christmas, the Moulin Butoir comes alive at nightfall for a magical display of light and sound!

From 6.30pm to 8.30pm from December 13 to December 30. Every half-hour until 8.30pm.

Free access

