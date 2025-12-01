Fééries sonores et lumineuses Moulin Butoir Hérisson
Fééries sonores et lumineuses Moulin Butoir Hérisson samedi 13 décembre 2025.
Fééries sonores et lumineuses
Moulin Butoir 40, rue des Jardins Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-13 18:30:00
fin : 2025-12-23 20:30:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-21 2025-12-26
Dans le cadre de l’Incroyable Noël de Hérisson, le Moulin Butoir s’anime à la nuit tombée pour des fééries sonores et lumineuses!!
De 18h30 à 20h30 à partir du 13 décembre jusqu’au 30 décembre. Un démarrage toute les demi-heures jusqu’à 20h30.
Accès libre
.
Moulin Butoir 40, rue des Jardins Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 82 95 79 moulinde.butoir@laposte.net
English :
As part of Hérisson’s Incredible Christmas, the Moulin Butoir comes alive at nightfall for a magical display of light and sound!
From 6.30pm to 8.30pm from December 13 to December 30. Every half-hour until 8.30pm.
Free access
L’événement Fééries sonores et lumineuses Hérisson a été mis à jour le 2025-12-05 par Montluçon Tourisme