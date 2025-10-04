Fééries sur le pont Ferrand Route de Hure Meilhan-sur-Garonne

Fééries sur le pont Ferrand Route de Hure Meilhan-sur-Garonne samedi 4 octobre 2025.

Fééries sur le pont Ferrand

Route de Hure Pont Ferrand Halte Nautique Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Le Samedi 4 octobre 2025 à la halte nautique ( camping ) pour une soirée inoubliable.

Le pont Ferrand va scintiller de mille feux dans une chorégraphie céleste inédite !

Avant le spectacle nous vous proposons un repas convivial sous chapiteau, avec au menu Tourin à la tomate, Jambon à la broche et ses haricots, salade/fromage et pour finir Tourtière Gasconne.

Le programme complet de la journée arrive dans la foulée .

Route de Hure Pont Ferrand Halte Nautique Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 30 04

English : Fééries sur le pont Ferrand

Saturday, October 4, 2025 at the halte nautique (campsite) for an unforgettable evening.

The Pont Ferrand will sparkle with a thousand lights in a celestial choreography never seen before!

German : Fééries sur le pont Ferrand

Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, an der Haltestelle Nautique ( Campingplatz ) für einen unvergesslichen Abend.

Die Ferrand-Brücke wird in einer noch nie dagewesenen himmlischen Choreografie mit tausend Lichtern funkeln!

Italiano :

Sabato 4 ottobre 2025 alla Halte Nautique (campeggio) per una serata indimenticabile.

Il ponte di Ferrand brillerà di mille luci in una coreografia celeste mai vista prima!

Espanol : Fééries sur le pont Ferrand

Sábado 4 de octubre de 2025 en la Halte Nautique (camping) para una velada inolvidable.

El puente Ferrand brillará con mil luces en una coreografía celestial nunca vista

