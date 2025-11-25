Féérizzz un hiver gourmand Rosporden

Féérizzz un hiver gourmand

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-20

Cette année, laissez-vous envoûter par la magie d’un hiver gourmand où saveurs locales et traditions se rencontrent. Un rendez-vous convivial pour savourer les fêtes de fin d’année ensemble !

le mercredi 17 décembre

ATELIERS CUISINE fabrication de chocolats

Dès 6 ans.

GRATUIT sur inscription au 02.98.66.92.18, avant mardi 16/12.

Lieu à la médiathèque.

1ère séance (8 places) de 13h45 à 14h30

2e séance (8 places) de 14h30 à 15h15

SPECTACLE DE CONTES

Spectacles joués par Christel DELPEYROUX. Séances suivies d’un goûter offert par le service restauration à 16h15.

Dès 4 ans.

GRATUIT sur inscription au 02.98.66.92.18

Lieu à la médiathèque

1ère séance 9h30 (maternelles/ALSH)

2e séance 11h (tout public)

3e séance 15h30 (tout public)

BALADE CONTÉE GOURMANDE

Balade proposée par l’Office de Tourisme de Concarneau à Pont-Aven. Venez découvrir les contes et traditions d’hiver des fêtes bretonnes d’autrefois. Circuit autour de l’étang et petite dégustation.

Dès 10 ans. Public adulte/familles.

GRATUIT sur réservation au 02.98.06.87.90

Départ Église de Rosporden

De 14h à 15h30

Vendredi 19 décembre

MARCHÉ DE NOËL

Une dizaine d’exposants seront présents avec des idées de cadeaux artisanaux et gourmands.

GRATUIT

Lieu parking du Centre Culturel

De 17h à 21h

BOUM FAMILIALE

Stand maquillage dans le hall (17h-19h30), Zumba avec Agathe MOREAU (18h30-19h) et DJ.

GRATUIT

Lieu Centre Culturel

De 17h à 19h30

SPECTACLES ÉQUESTRES

La Cie ARES propose un voyage féerique et gourmand mêlant comédie, échasses, dressage de chien et cheval et numéros de feu… de quoi ravir petits et grands !

GRATUIT

Le SAMEDI 20 Décembre

REVEILLON SOLIDAIRE

Comme chaque année, le Centre social Chemins de Faire organise son réveillon solidaire, de quoi venir passer un bon repas en bonne compagnie pour célébrer les fêtes de fin d’année !

le 20 décembre

À 19h

Lieu Centre Culturel

Inscription auprès du centre social

ADHÉRENTS du 1er au 5 décembre

TOUT PUBLIC du 8 au 12 décembre

Tarifs

 ADULTES 3€ à 12€* + adhésion

 ENFANTS 3€ à 6€* + adhésion

*selon le quotient familial CAF

Animations gratuites sauf repas solidaire .

Rosporden 29140 Finistère Bretagne

