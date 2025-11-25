Féérizzz un hiver gourmand Rosporden
Féérizzz un hiver gourmand Rosporden mercredi 17 décembre 2025.
Rosporden Finistère
Cette année, laissez-vous envoûter par la magie d’un hiver gourmand où saveurs locales et traditions se rencontrent. Un rendez-vous convivial pour savourer les fêtes de fin d’année ensemble !
le mercredi 17 décembre
ATELIERS CUISINE fabrication de chocolats
Dès 6 ans.
GRATUIT sur inscription au 02.98.66.92.18, avant mardi 16/12.
Lieu à la médiathèque.
1ère séance (8 places) de 13h45 à 14h30
2e séance (8 places) de 14h30 à 15h15
SPECTACLE DE CONTES
Spectacles joués par Christel DELPEYROUX. Séances suivies d’un goûter offert par le service restauration à 16h15.
Dès 4 ans.
GRATUIT sur inscription au 02.98.66.92.18
Lieu à la médiathèque
1ère séance 9h30 (maternelles/ALSH)
2e séance 11h (tout public)
3e séance 15h30 (tout public)
BALADE CONTÉE GOURMANDE
Balade proposée par l’Office de Tourisme de Concarneau à Pont-Aven. Venez découvrir les contes et traditions d’hiver des fêtes bretonnes d’autrefois. Circuit autour de l’étang et petite dégustation.
Dès 10 ans. Public adulte/familles.
GRATUIT sur réservation au 02.98.06.87.90
Départ Église de Rosporden
De 14h à 15h30
Vendredi 19 décembre
MARCHÉ DE NOËL
Une dizaine d’exposants seront présents avec des idées de cadeaux artisanaux et gourmands.
GRATUIT
Lieu parking du Centre Culturel
De 17h à 21h
BOUM FAMILIALE
Stand maquillage dans le hall (17h-19h30), Zumba avec Agathe MOREAU (18h30-19h) et DJ.
GRATUIT
Lieu Centre Culturel
De 17h à 19h30
SPECTACLES ÉQUESTRES
La Cie ARES propose un voyage féerique et gourmand mêlant comédie, échasses, dressage de chien et cheval et numéros de feu… de quoi ravir petits et grands !
GRATUIT
Le SAMEDI 20 Décembre
REVEILLON SOLIDAIRE
Comme chaque année, le Centre social Chemins de Faire organise son réveillon solidaire, de quoi venir passer un bon repas en bonne compagnie pour célébrer les fêtes de fin d’année !
le 20 décembre
À 19h
Lieu Centre Culturel
Inscription auprès du centre social
ADHÉRENTS du 1er au 5 décembre
TOUT PUBLIC du 8 au 12 décembre
Tarifs
ADULTES 3€ à 12€* + adhésion
ENFANTS 3€ à 6€* + adhésion
*selon le quotient familial CAF
Animations gratuites sauf repas solidaire .
Rosporden 29140 Finistère Bretagne
