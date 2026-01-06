Venez découvrir la naissance de la danse jazz : du Cake walk au Charleston, et au Modern Jazz, FEET vous plonge dans les clubs de jazz, les théâtres de Brodway et les rues de la Nouvelle Orléans…..

Un couple de danseurs et trois musiciens retracent 100 ans de danse jazz, de musique et d’histoire.

Le samedi 21 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant Tarif Réduit : 16 EUR

Tarif Normal : 24 EUR Tout public.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

