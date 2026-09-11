Feet, une histoire des danses Jazz Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

Feet, une histoire des danses Jazz

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 22:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Au fil de tableaux joués, dansés et contés, FEET retrace la naissance et l’évolution des danses jazz.

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Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 62 64 13 hcmoleron@gmail.com

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English : Feet: A History of Jazz Dance

Through a series of scenes—performed, danced, and narrated—FEET traces the origins and evolution of jazz dance.

L’événement Feet, une histoire des danses Jazz Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes