Feet, une histoire des danses Jazz Chéray Saint-Georges-d’Oléron
vendredi 9 octobre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Feet, une histoire des danses Jazz
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 22:30:00
Date(s) :
2026-10-09
Au fil de tableaux joués, dansés et contés, FEET retrace la naissance et l’évolution des danses jazz.
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Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 62 64 13 hcmoleron@gmail.com
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English : Feet: A History of Jazz Dance
Through a series of scenes—performed, danced, and narrated—FEET traces the origins and evolution of jazz dance.
L’événement Feet, une histoire des danses Jazz Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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