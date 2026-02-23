Fehd Benchemsi & The Lalla La Cabane Toulouse Dimanche 29 mars, 20h30 Tarif : 31€

Fehd Benchemsi & The Lalla sont de retour à Toulouse pour un voyage musical hors-du-temps ! Cet artiste marocain revisite la musique gnaoua en y mêlant des influences jazz, gospel et contemporaines.

**Cosmo Regarts x Nota présentent Fehd Benchemsi & The Lalla** (Gnaoua)

Fehd Benchemsi est un artiste marocain qui explore et réinvente la tradition gnaoua, une musique aux racines profondes, née du métissage entre les cultures africaines subsahariennes et marocaines.

Armé de son Guembri, il s’est enrichi d’influences variées lors de son séjour à Los Angeles, où il a collaboré avec des artistes de jazz et de gospel pour créer un style unique, mêlant les sensibilités de l’Occident et de l’Afrique du Nord.

À son retour au Maroc, il fonde le groupe Fehd Benchemsi & The Lallas, entouré de deux musiciennes, l’une mauricienne et l’autre anglaise, pour revisiter la musique gnaoua avec une approche contemporaine qui continue de captiver le public.

[Infos & réservation](https://regarts.eu/billetterie/evenement/fehd-benchemsi-the-lalla/698349e094ed47f655ddbf7f)

La Cabane 16 ter avenue Raymond Badiou, 31300 Toulouse Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Toulouse 31300 Haute-Garonne



