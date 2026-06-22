Hunspach

Feierowed in Hunspach

74 rue Principale Hunspach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23 23:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Profitez d’une animation musicale par l’orchestre du Groupe Folklorique de Hunspach ainsi que d’illuminations et d’animations du sentier Plàttewaj .

Profitez d’une animation musicale par l’orchestre du Groupe Folklorique de Hunspach ainsi que d’illuminations et d’animations du sentier Plàttewaj .

Restauration sur place tarte flambée, pizza, assiette crudités/pâté en croûte, gâteaux. 0 .

74 rue Principale Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 7 78 12 88 03 folklore.hunspach@gmail.com

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English :

Enjoy live music by the Hunspach Folk Group orchestra, as well as lights and activities along the Pl%E0ttewaj trail.

L’événement Feierowed in Hunspach Hunspach a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte