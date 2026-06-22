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Feierowed in Hunspach Hunspach

Feierowed in Hunspach Hunspach

Feierowed in Hunspach Hunspach jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
74 rue Principale
Ville
67250 Hunspach
Département
Bas-Rhin
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
0

Hunspach

Feierowed in Hunspach

74 rue Principale Hunspach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 23:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Profitez d’une animation musicale par l’orchestre du Groupe Folklorique de Hunspach ainsi que d’illuminations et d’animations du sentier Plàttewaj .
Profitez d’une animation musicale par l’orchestre du Groupe Folklorique de Hunspach ainsi que d’illuminations et d’animations du sentier Plàttewaj .

Restauration sur place tarte flambée, pizza, assiette crudités/pâté en croûte, gâteaux. 0  .

74 rue Principale Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 7 78 12 88 03  folklore.hunspach@gmail.com

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English :

Enjoy live music by the Hunspach Folk Group orchestra, as well as lights and activities along the Pl%E0ttewaj trail.

L’événement Feierowed in Hunspach Hunspach a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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