Feierowed in Hunspach Hunspach
Feierowed in Hunspach Hunspach jeudi 23 juillet 2026.
Hunspach
Feierowed in Hunspach
74 rue Principale Hunspach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 23:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Profitez d’une animation musicale par l’orchestre du Groupe Folklorique de Hunspach ainsi que d’illuminations et d’animations du sentier Plàttewaj .
Profitez d’une animation musicale par l’orchestre du Groupe Folklorique de Hunspach ainsi que d’illuminations et d’animations du sentier Plàttewaj .
Restauration sur place tarte flambée, pizza, assiette crudités/pâté en croûte, gâteaux. 0 .
74 rue Principale Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 7 78 12 88 03 folklore.hunspach@gmail.com
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English :
Enjoy live music by the Hunspach Folk Group orchestra, as well as lights and activities along the Pl%E0ttewaj trail.
L’événement Feierowed in Hunspach Hunspach a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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