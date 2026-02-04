Feiertag en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Supersonic Records présente Feiertag en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/B37256a557f2

POUR LES FANS DE The Chemical Brothers, Four Tet & Fred Again

FEIERTAG

(electro · Utrecht, NLD)

Joris Feiertag est un producteur et musicien live néerlandais basé à Utrecht, aux Pays-Bas. Il compose une musique qui repose sur un équilibre subtil entre éléments organiques et synthétiques, utilisant souvent des rythmes syncopés ingénieux associés à des instruments tels que la harpe ou le kalimba.

Ses performances live sont réputées pour leur énergie intense et l’ont mené à se produire dans des lieux emblématiques comme le Paradiso, le Melkweg et le Heideglühen, mais aussi aux côtés de The Chemical Brothers à l’AFAS Live, ainsi que dans des festivals tels que Down The Rabbit Hole et l’Amsterdam Dance Event.

Joris Feiertag est un producteur animé par une énergie créative inépuisable. Toujours en quête de nouveaux défis, sa recherche constante pour redécouvrir l’ancien et réinventer le nouveau lui permettra sans aucun doute d’ouvrir de nouveaux horizons et de séduire un public toujours plus large dans les années à venir.

De nouvelles sorties sont prévues plus tard cette année sur les labels Anjunadeep et Beyond Records.

ÉCOUTER

https://linktr.ee/Feiertag

REGARDER

https://www.youtube.com/@Feiertagmusic

AIMER

https://www.instagram.com/feiertag_music/

———————————

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

Le producteur néerlandais Feiertag compose une musique à l’équilibre subtil entre éléments organiques et synthétiques, avec des rythmes syncopés ingénieux pour des lives intenses !

Le vendredi 17 avril 2026

de 20h00 à 22h30

payant

De 15,97 à 19 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T20:00:00+02:00_2026-04-17T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/3nd9S1zhp https://fb.me/e/3nd9S1zhp



Afficher la carte du lieu Supersonic Records et trouvez le meilleur itinéraire

