FELHUR X ANDRO OKIS – LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin Jallieu

FELHUR X ANDRO OKIS Début : 2026-04-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Felhur x Andro, c’est la collision entre un professeur de philosophie devenu rappeur et un champion de beatbox devenu compositeur. Le duo parisien façonne un rap littéraire et provocateur. Sur scène, ils oscillent entre la narration théâtrale et les pogos endiablés. Il faut décoder le rap d’Okis, le jeune lyonnais s’installe dans le paysage rap français avec une élégance placide et un flegme qui lui appartiennent.

LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU 18 ROUTE DE L’ISLE D’ABEAU 38300 Bourgoin Jallieu 38