Félicité SARL LE GUEULARD Nilvange 13 – 15 mars TARIF PLEIN : 10€ | RÉDUIT : 5€

Un texte d’Olivier Choinière Par la Compagnie Lâcher son fou Le 13/03/26 à 20h30. Le 14/03/26 à 20h. Le 15/03/26 à 16h

Caro, caissière chez Wal-Mart, est fan absolue de Céline Dion.

Pendant ces heures de travail, Caro rêve. Elle met à l’œuvre son imagination débordante pour réunir deux destins de femmes que tout oppose : celui de son idole et star internationale, Céline, et celui d’Isabelle, victime d’une tragique histoire familiale.

Avec sa capacité à inventer des univers toujours surprenants, Olivier Choinière fait exploser son imaginaire dans cette pièce qui aborde l’étrange fascination que nous avons à la fois pour la vie idyllique des célébrités et pour les histoires sordides et pathétiques.

Ses trois collègues de travail, Préposée, Gérant et Étalagiste, sont bien loin de se douter qu’ils seront mis à contribution dans cette mission.

—

Mise en scène : Karim Bouziouane

Avec : Aude Canaud, Emma Crupaux, Benjamin Normand, Florian Saramon

Comédie-dramatique à partir de 15 ans

Durée 1h10

Production : Lâcher son fou

[https://www.facebook.com/profile.php?id=61572179259745&locale=fr_FR](https://www.facebook.com/profile.php?id=61572179259745&locale=fr_FR)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-13T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T17:30:00.000+01:00

1

https://legueulard.fr/web/felicite/

SARL LE GUEULARD 14 RUE CLEMENCEAU 57240 NILVANGE Nilvange 57240 Moselle



