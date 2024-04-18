FELIX DHJAN – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

FELIX DHJAN Début : 2026-01-27 à 20:00. Tarif : – euros.

1D PRODUCTION ET 1.618 PRÉSENTENT : FELIX DHJANFélix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier un subtil mélange de rire et de réflexion sur des sujets aussi profonds que décalés.Est-ce qu’on était aussi complexé avant l’invention du miroir ? Pourquoi le bonheur des autres nous met-il face à notre propre misère ? Entre pompier et trader… c’est quoi finalement être un mec bien ? Et du chimpanzé à Elon Musk… en quoi avons-nous progressé ? Raciste ou Antiraciste ? Féministe ou Misogyne ? Pro-Vax ou Anti-Vax ? Pourquoi sommes-nous devenus si binaires ? Entre thèmes de fond, une gestuelle unique et improvisation, le tout sublimé par une aisance scénique déconcertante, Félix débarque avec un spectacle cru, authentique et hilarant.Texte de présentation de l’artiste :Félix a fait ses armes au Jamel Comedy Club, et en tant que chroniqueur sur Rire et Chansons. Il est en tournée dans toute la France et à l’international (Asie, Québec, Maroc, Belgique, Suisse ou encore Tahiti). Ses vidéos de stand-up totalisent des millions de vues toutes plateformes confondues. Félix Dhjan vous présente son nouveau spectacle Nuances .

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37